ميلاط: سيتم اتخاذ اجراءات عقب تصريحات الوزير شيتور

قال المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الوزير الأول عبد العزيز جراد مباشرة بعد تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي التي وصف فيها الأساتذة الجامعيين بأنهم أصفار.

وأكد ميلاط في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أنه تناول خلال حديثه مع الوزير الأول التصريحات التي أصدرها وزير التعليم العالي والتي وصف فيها الأساتذة الجامعيين أنهم أصفار.

وأضاف ذات المتحدث، أنه اتفق مع الوزير الأول على مجموعة من الإجراءات قال أنه سيفصلها في بيان سيصدره اليوم مساءً.