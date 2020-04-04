ميلاد مبادرة “من أجل الجزائر”

مكاوي علي جنيف

أكدت في اعلان تحصلت جريدة الوسط عن نسخة منه ان المجموعات المبادرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بالجزائر وهي كل من جمعية الصداقة الشعبية الفرنسية الجزائرية و والملتحقين بها ضمن مبادرة “ساعدونا لنساعدكم “و “المبادرة الوطنية للجالية الجزائرية في الخارج للمساهمة في حل أزمة فيروس كورونا” الاندماج ضمن مبادرة واحدة واعتماد شعار لها لتكون تحت اسم ” من أجل الجزائر ” ابتداءا من يوم 03/04/2020.

وقال المصدر في بلاغ صحفي إن اللجنتين من كلتا المجموعتين قد عقدت اجتماعها يوم 02/04/2020 وتم فيه مناقشة الموضوع وإقرارهما – اندماجهما تحت اسم مبادرة ” من اجل الجزائر”. وهذا مايسمح حسب نص البيان “بتوسيع دائرة العمل جغرافيا وتسخير أكبر قدر من الإمكانيات البشرية والمادية للمساهمة في التخفيف من تداعيات الوباء ودعم القطاع الصحي في الجزائر بصورة مستعجلة وهو ما سا يساهم بتسريع خطوات عمل المبادرة المشتركة”.

بيان

اندماج المجموعات المُبَادِرَة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بالجزائر ضمن مبادرة “من أجل الجزائر” ضمن مساعي تنسيق الجهود وتوجيهها بما ينفع التفاعل السريع والعملي مع تطورات انتشار وباء كورونا المستجد بالجزائر، و حتى تتوحد المبادرات المختلفة القائمة لدعم القطاع الصحي في الجزائر ” مايسمح لمواجهة تداعيات انتشار فيروس COVID-19 ” قررت كل من جمعية الصداقة الشعبية الفرنسية الجزائرية والملتحقين بها ضمن مبادرة “ساعدونا لنساعدكم “و “المبادرة الوطنية للجالية الجزائرية في الخارج للمساهمة في حل أزمة فيروس كورونا” الاندماج ضمن مبادرة واحدة واعتماد شعار لها لتكون تحت اسم : ” من أجل الجزائر ” ابتداء من 03/04/2020 سيسمح هذا التنسيق بتوسيع دائرة العمل جغرافيا وتسخير أكبر قدر من الإمكانيات البشرية والمادية للمساهمة في التخفيف من تداعيات الوباء ودعم القطاع الصحي في الجزائر بصورة مستعجلة وهو ما سا يساهم بتسريع خطوات عمل المبادرة المشتركة.