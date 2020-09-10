ميسي يتعاقد مع شركة تكنولوجيا صهيونية

تعاقد الأرجنتيني ليونيل ميسي ، قائد وجناح فريق برشلونة الإسباني، مع شركة تكنولوجية صهيونية، خلال الساعات الأخيرة.

وأعلن حساب “إسرائيل” بالعربية التابع لوزارة خارجية الكيان الصهيوني، عن وجود تعاون بين شركة “أوركام” الإسرائيلية، ولاعب كرة القدم الأرجنتيني ونجم نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.

وكتب الحساب تعليقا على هذا التعاقد: “تعاون تاريخي.. نجم كرة القدم ليونيل ميسي هو السفير الجديد لشركة أوركام الإسرائيلية”

وأضاف الحساب ذاته، أن “ميسي” سيساعد الشركة الإسرائيلية، على توزيع الابتكارات التكنولوجية التي تم تطوريها للمُصابين بالعمى أو يعانون من ضعف البصر من أجل مساعدتهم.

وسيقوم قائد منتخب الأرجنتين، بعمل لقاءات مع مكفوفين، وسيقوم بمنحهم جهاز “OrCam MyEye – أوركام ماي آي” وهو حل تكنولوجي صنعته الشركة الصهيونية.

وكشفت شركة أوركام، أن اتفاق الشراكة مع “ميسي” يهدف بشكل أساسي إلى زيادة الوعي بالتحديات والصعوبات التي يواجهها المكفوفين وضعاف البصر على مستوى العالم.

وتقوم الشركة المذكورة التي تقع في القدس، بتصنيع أجهزة إلكترونية قابلة للارتداء، وتعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على قراءة النصوص عبر رد الفعل الصوتي.