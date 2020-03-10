ميركل: سأعمل لنقل اتفاقية الهجرة مع تركيا إلى مرحلة جديدة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها ستعمل جاهدة على نقل اتفاقية الهجرة المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى مرحلة جديدة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها، الإثنين، في القمة الاقتصادية الألمانية اليونانية المنعقدة في برلين.

ورغم انتقاد ميركل سماح تركيا لطالبي اللجوء باجتياز حدودها مع اليونان، لكنها أكدت ضرورة الاستمرار في التعاون معها.

وأضافت: “سأعمل جاهدة على نقل اتفاقية الهجرة المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي (2016) إلى مرحلة جديدة”.

وأردفت: “علينا أن نزيل الأسباب الأساسية الداعية إلى الهجرة. أعمل على ذلك منذ عام 2015 وسأستمر مستقبلا في ذلك”.

وأوضحت المستشارة أنها ستلتقي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لمناقشة اتفاقية الهجرة المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي والتطورات الأخيرة في المنطقة.

وشددت على أن “اليونان تستحق كامل الدعم والتضامن”، لافتةَ إلى أن اليونان هي أقرب دولة في الاتحاد الأوروبي إلى الحرب السورية والأزمة الليبية والتوتر في لبنان ومشاكل الحدود البحرية.