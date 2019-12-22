ميركل تؤكد وقوف ألمانيا بقوة الى جانب مشروع الجزائر الجديدة

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن بلادها ستقف بقوة في مشروع الجزائريين الداعي إلى الحوار الشامل واحداث اصلاحات اقتصادية وسياسية كما وعد الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية أو في خطابه الأول للأمة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية الخميس الفارط

وذكّرت المستشارة الألمانية ميركل في برقية تهنئة إلى الرئيس تبون بعلاقات الصداقة التي تربط الجزائر وألمانيا، داعية الى تعميق التعاون بين البلدين وجاء في البرقية لقد عبر العديد من المواطنين في الجزائر عن رغبتهم في التغيير السياسي والاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة وأضافت أن بلادها ألمانيا تقف بقوة إلى جانب الجزائر في هذا المشروع المهم

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