ميثاق لأخلاقيات العمل الجمعوي

بقلم د. محمد مرواني

أن غياب أي ميثاق للأخلاقيات يخص العمل الجمعوي في البلاد ،ويؤطر المسار بالمستوى المطلوب والغاية المنشودة جعل المشهد الجمعوي أكثر انعزالا عن القيم ،والأعراف والمبادئ ،وأضحت قواعد الممارسة التي فرضتها حركة الشخوص أكثر تأثيرا على الوضع والمشهد الحالي الذي له تراكماته المتتالية التي تحيل لممارسات كانت فيها الجمعيات “أداة انتخابية ” أكثر من منبر للاقتراح ،وممارسة دور رقابي معنوي يعزز أيضا من الديمقراطية التشاركية.

قد أضحى من الضروري الاتجاه إلى ميثاق أخلاقي للمجتمع المدني في البلاد ينظم ثقافة المنابر الجمعوية ويؤطر برؤية أعمق المسار ويزيل تماما ثقافة “التمييع الجمعوي ” الذي كان العنوان البارز لسياسة نظام سابق استغل الفواعل الجمعوية لتمرير عهدات انتخابية وسياسات فاشلة ،وأنتجت واجهة من الدخلاء على الساحة الجمعوية الذين لا هم لهم إلا المصالح الخاصة ،والتموقع ،وتحقيق الأغراض الانتخابية بعد تحويل قطاع واسع من الجمعيات إلى وعاء انتخابي أخرج الكيان تماما من دوره وفعاليته ونحن الان نجني تبعات هذا الافساد الذي طال العمل الجمعوي في البلاد ويستوجب الآن الاتجاه إلى ميثاق أخلاقي يؤطر نشاط ودور المجتمع ضمن الحقوق ،والواجبات والعلاقة مع مؤسسات الدولة .

من التقاليد التي تغيب في مشهدنا الجمعوي نتاج الاختلالات الكثيرة التي أصابت وشلت العمل الجمعوي غياب ثقافة التخصص الجمعوي إن صح القول والتوصيف فقطاع واسع من العناوين الجمعوية الموجودة في الساحة الجمعوية لا يملك أصحابها المؤهلات الكافية الضرورية لتقيم أداء قطاع وهذه مسالة هامة يجب الانتباه اليها كما ان ثقافة العمل المنسباتي الظرفي تطغى على الأداء الجمعوي منذ سنوات ولا نرى إلا اهتماما ضئيلا بثقافة ” الملفات ” التي يمكن على أساسها أن تتقدم الجمعيات خاصة منها ذات التواجد والتمثيل الوطني بمشاريع نوعية في مختلف المجالات تجعل من الجمعية طرفا فاعلا في أي مسار تنموي او مجالا لدمقرطة العملية التنموية وتكريس ثقافة العمل التشاركي التي تغيب كالية ملزمة لكل الاطراف في الولايات لاعتبارات عديدة اهمها “ذهنيات العديد من المسؤولين المحليين اتجاه الجمعيات مثلا المحلية خاصة النشطة .. وأحكام مسبقة بين الطرفين ” الجمعية والمسؤول ” في الكثير من الاحيان ضمن سياق التعاملات واعتقد ان ثقافة التخصص الجمعوي اولوية هامة ضمن أي مسار رسمي لتاطير المجتمع المدني في البلاد وترقيته مكانته .

يجب أن ينخرط في اعتقادي جميع الفاعلين والمهتمين بالعمل الجمعوي في تأطير وتنظيم هذا الكيان وإعطائه الصفة القابلة للقياس ،وأبعاده عن أي توظيف خارج السياق ،ودور النخب الفاعلة هام وأساسي في فرض هذا التوازن الذي تعززه قيم يرتكز عليها العمل الجمعوي الذي لايمكن أن يكون طريقا للسياسة أو السلطة بل هو عمل مدني راقي الإبعاد ورمزي في معانيه فعال في تأثيراته وأدواره في المجتمع والدولة وقد أشرت في العديد من المساهمات الصحفية إلى الضرر العميق الذي وقع على الكيان الجمعوي في بلادنا نتاج التسييس والتمييع الذي طال الأداء ولم يبني أي أسس متينة في التأطير وممارسة الأدوار التاريخية التي تقع على المجتمع المدني الذي كان له الدور الفعال في تنمية العديد من الدول بل كان القطاع الفعال الذي ساهم في إثراء المجهود التنموي في دول خطت خطوات هامة في بناء تجارب نموذجية في العمل الجمعوي الفعال والهادف .

إن المرصد الوطني للمجتمع المدني يشكل مقاربة هامة لاستيعاب الطاقات،والفواعل الجمعوية الموجودة في الساحة الوطنية خاصة منها الشباب غير أن العمل على ميثاق أخلاقي ضمن هذا المسار يشكل في اعتقادي أولوية هامة لما وقع من ممارسات واختلالات في الأداء ميعت الكيان ،وأضعفت الدور الجمعوي وجعلتنا أمام تعددية جمعوية إن صح القول تخاطب المجتمع من كم جهده مشتت ،ونوعية غائبة في الأداء نتاج تراكمات يتحمل جزءا هاما منها نظام ميع الحياة المؤسساتية ،والمجتمعية ،وجعلها أكثر ضعفا لحسابات سياسوية ،وهذا الذي تدفع الساحة الجمعوية بمشهدها الحالي ثمنه مع فصل بعض النماذج النوعية في الأداء عن التوصيف والقياس.