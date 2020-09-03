موهبة من “الليغا” في طريقها إلى “الخضر”

ج.ن

يواصل جمال بلماضي مدرب المنتخب الوطني، تحركاته بكل قوة من أجل تدعيم تشكيلة “محاربي الصحراء”، بأكبر قدر ممكن من المواهب الصاعدة، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

بلماضي تمكن من اكتشاف لاعب صاعد هو نايس جوهرة، ينشط مع الفريق الأول في نادي ريال سوسيداد الإسباني، ولا يتجاوز من العمر 20 عاما.

ولم ينتظر بلماضي كثيرا من أجل إجراء اتصال أولي مع النجم الصاعد لريال سوسيداد، وكشفت آخر الأنباء الواردة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تحركات الأخير بشكل سريع من أجل خريج مدرسة سانت إيتيان الفرنسي، لضمان ضمه مبكرا لمنتخب بلادهم، قبل تفجير موهبته بدرجة أكبر في الدوري الإسباني.

يذكر بأن جوهرة تمكن من تسجيل 7 أهداف خلال 49 مباراة شارك فيها مع “لا ريال” على مدار السنوات القليلة الماضية، وينتظر حجز مكانا بالتشكيلة الأساسية للفريق في الفترة المقبلة.