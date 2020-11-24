مولودية الجزائر يشرع في البحث عن النجمة الثانية من البنين

شكوك حول سفر شعال بسبب كورونا وعودة عبد الحفيظ والمؤذن تريح نغيز

يشد فريق مولودية الجزائر صبيحة اليوم الرحال نحو البنين من أجل التحضير للمواجهة التي يلعبونها امام فريق بافلاس دي بورقو التي تلعب الأحد المقبل لحساب ذهاب الدور التمهيدي لمنافية رابطة أبطال إفريقيا، وتقلع الطائرة الخاصة التي حجزتها إدارة النادي العاصمي ابتداء من العاشرة صباحا من مطر هواري بومدين أين ينتظر أن تتوقف بعض الوقت من اجل التزود الوقود قبل مواصلة السفرية إلى البنين أين ينتظر أن يلتحقوا في وقت متأخر من الأمسية ولن يكون في وسع المدرب نبيل نغيز برمجة حصة تدريبية اليوم، وسينطلق اللاعبون في التحضير لمنافسهم المجهول ابتداء من الغد الذي سيتم برمجة أول حصة تدريبية، سوف يركز خلالها الطاقم الفني على إعداد اللاعبين من كافة النواحي سواء على مستوى الاسترجاع أو الجانبين البدني والتكتيكي باعتبار أن المقابلة أمام بافلاس دي بورقو سوف تكون اللقاء الرسمي الأول لتشكيلة “العميد” هذا الموسم بعد توقف عن المنافسة دام ثمانية اشهر كاملة بسبب انتشار وباء كورونا، وبرمج نغيز أمس حصتين تدريبيتين لأشباله، حتى يضعهم في أفضل جاهزية قبل موعد اللقاء أمام المنافس الزيمبابوي.

وقد تعرف الرحلة التي تحضر لها مولودية الجزائر غياب الحارس فريد شعال الذي ظهرت شكوك حول حمله فيروس كورونا بعد التحاليل الطبية “PCR” التي كان أجراها أول أمس رفقة جميع أعضاء الوفد، والتي أظهرت احتمالية معاناة شعال من وباء كورونا، حيث لم يتدرب المعني رفقة زملائه البارحة وأعاد إجراء الفحص الطبي مجددا من أجل التأكد من النتيجة إن كانت سلبية أو إيجابية قبل الحسم في سفره رفقة الفريق، إلى جانب ذلك عرفت الحصة التدريبية لأول أمس تعرض اللاعب زكي عبد اللاوي إلى الإصابة، حيث توقف ولم يستكمل أطوارها، وأجرى فحوصات طبية للتأكد من نوعية الاصابة التي يعاني منها لكنه سوف يكون معنيا بسفرية اليوم نحو البنين، في المقابل عاد الثنائي عبد الحفيظ وعبد الله المؤذن إلى التدريبات الجماعية واندمجا بصفة عادية رفقة زملائهما بعدما تعافيا من الإصابة التي كانا يعانيان منها سابقا، وأظهرا جاهزيتهما للعب أمام الفريق البنيني.

عيشة ق.