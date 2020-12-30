مولودية الجزائر..قضية المستحقات قد تفجر بيت العميد

ج.ن

سيطرت حالة من القلق على مدرب مولودية الجزائر، نبيل نغيز، بسبب رفض الغالبية العظمى من اللاعبين التدرب، قبل الحصول على مستحقاتهم العالقة.

وكان لاعبو الفريق قد هددوا بمقاطعة التدريبات، إلى أن يحصلوا على المستحقات المتأخرة، بعد توالي الوعود دون تنفيذ من مجلس الإدارة.

وعلمت “الوسط”، أن لاعبي المولودية أعلموا الإدارة بعدم العودة إلى التدريبات الجماعية، قبل أن يتدخل المدرب نبيل نغيز، ويعد بتسوية القضية في القريب العاجل.

ذات المصادر، أكدت أن اللاعبين طالبوا مسيري النادي بتسديد المستحقات العالقة، قبل مواجهة الصفاقسي، يوم 6 جانفي المقبل، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

كما قرر نغيز طرد اللاعب بن عليجة بسبب احتجاجه على إشراكه بديلا في مباراة الصفاقسي، وقد منع بن عليجة من حضور إجتماع نغيز مع لاعبيه، و سيم إيقافه عن التدريبات إلى غاية مثوله أمام لجنة الإنضباط ، علما أن مدرب المولودية يرفض مواصلة اللاعب في التشكيلة الأولى.

ورغم الفوز أمام الصفاقسي والنتائج الإيجابية التي يحققها الفريق مع بداية الموسم الحالي، إلا أن قضية المستحقات قد تفجر بيت “العميد” في أي لحظة، حيث لم ينل رفقاء الحارس بوطاقة رواتبهم الشهرية منذ 7 أشهر كاملة، كما عرفت نهاية المواجهة أمام الفريق التونسي دخول المدرب نبيل نغيز في ملاسنات مع المهاجم بن علجية، بعد رفض الأخير مصافحته عقب نهاية المواجهة.

وحاول رئيس مجلس الإدارة عبد الناصر ألماس، تهدئة النفوس، حيث دخل غرف حفظ الملابس للحديث مع الطرفين والاجتماع باللاعبين، إلا أن رفقاء القائد عبد الرحمن حشود لم يتركوا له المجال ليتحدث عن قضية بن علجية والأمور الانضباطية، واستغلوا فرصة تواجده رفقتهم، تزامنا مع الفوز المحقق على الصفاقسي، لمطالبته بالحصول على مستحقاتهم العالقة والمقدرة – حسب مصدر عليم – بـ7 أشهر كاملة إلى جانب بعض المنح.

وإذا كان المدرب نبيل نغيز قد عرف كيفية تسيير المجموعة وإقناع العديد من اللاعبين بتقبل كرسي الاحتياط، لتحقيق أفضل النتائج، إلا أن قضية المستحقات تبقى مسؤولية الإدارة وما عليها إلا التحرك لإنهائها قبل فوات الأوان.