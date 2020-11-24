مولودية الجزائر تشد الرحال صبيحة الغد إلى البينين

ج.ن

من المرتقب أن تغادر بعثة فريق مولودية الجزائر صبيحة غد الاربعاء في حدود الساعة العاشرة، صوب مدينة “بورتو نوفو” البنينية، على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية لجزائرية، حيث سيترأس البعثة الناطق الرسمي سيد علي عوف، وقبل ذلك، أجرى لاعبو وأعضاء بعثة فريق مولودية الجزائر، تحاليل للكشف عن فيروس كورونا، أمس، وذلك قبل 24 ساعة من السفر إلى بنين، لخوض أولى مواجهات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، ضد بافلز دي بورغو، السبت المقبل، وستخضع بعثة المولودية بعد وصولها إلى بنين، لاختبارات جديدة للكشف عن الوباء، قبل 48 ساعة على الأقل من موعد المواجهة، وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، وفي سياق آخر، أجرى فريق مولودية الجزائر أمس حصتين تدريبيتين في اطار الاستعداد للمباراة، حيث شهدت الحصة عودة اللاعبين المصابين وابرزهم المهاجم عبد الحفيظ وزميله المؤذن، اللذين من المنتظر ان يكونا حاضرين في الرحلة، في حين شهدت الحصة التدريبية لنهار أول امس تعرض عبد اللاوي للإصابة، غير أنه من المستبعد أن يخرجه المدرب نغيز من قائمة الوفد المعني بالتنقل إلى بينين غدا.

وعينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم طاقم تحكيم ايفواري للمباراة المنتظرة مساء السبت المقبل في بورتو نوفو بملعب شارل ديغول بداية من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت الجزائري بين مولودية الجزائر ومضيفه بافلز البينيني، وسيدير اللقاء حكم الساحة باتريك تانغي بمساعدة الثنائي كوابينان ايدومان ونوحو واتارا، وأما الحكم الرابع فهو أيضا ايفواري ويتعلق الأمر بيانفونو سينكو، في حين أن محافظ اللقاء فهو النيجيري سانوسي.