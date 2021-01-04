مولودية الجزائر: إيسلا يتأخر في الالتحاق بفريقه في تونس

ج.ن

كشف فريق مولودية الجزائر أن متوسط ميدان الفريق، داودي إيسلا لم يتمكن من اللحاق بفريقه في تونس عكس ماكان منتظرا.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي العاصمي على الفايسبوك فإن إيسلا واجه صعوبات كبيرة في العاصمة أبيدجان من خلال منعه من امتطاء الطائرة من قبل المكلف بـ ” التوقف” رغم امتلاك اللاعب للوثائق، التي تثبت أنه رياضي بالإضافة إلى حجز فندقي.

وأضاف المصدر ذاته أن إدارة الفريق تواصلت مع سفير الجزائر في ساحل العاج من أجل حل المشكل ومساعدة اللاعب لدخول الأراضي التونسية واللحاق بالتشكيلة اليوم لخوض مباراة الأربعاء أمام الصفاقسي التونسي.