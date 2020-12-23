موقف الجزائر في حق الشعوب لتقرير المصير موقف ثابث ولن يتغير

الأولىالوطني
عن سارة يوبي 590

اكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد سليمان شنين اليوم خلال فعاليات اليوم البرلماني لتفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ان مواقف الجزائر في حق الشعوب لتقرير المصير ثابت ولن يتغير
واضاف شنين ان الجزائر عانت 132 سنة من الاحتلال وتبنت حق الشعوب في تقرير المصير منذ اعلان نوفمبر 54
وأشار شنين ، إلى أن الجزائر قلعة شامخة للدفاع عن الحق في تقرير المصير، وستبقى فاعلا مهما في صناعة الأمن، والسلم إقليميا ودوليا.

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