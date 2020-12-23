موقف الجزائر في حق الشعوب لتقرير المصير موقف ثابث ولن يتغير

اكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد سليمان شنين اليوم خلال فعاليات اليوم البرلماني لتفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ان مواقف الجزائر في حق الشعوب لتقرير المصير ثابت ولن يتغير

واضاف شنين ان الجزائر عانت 132 سنة من الاحتلال وتبنت حق الشعوب في تقرير المصير منذ اعلان نوفمبر 54

وأشار شنين ، إلى أن الجزائر قلعة شامخة للدفاع عن الحق في تقرير المصير، وستبقى فاعلا مهما في صناعة الأمن، والسلم إقليميا ودوليا.