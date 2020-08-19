موعد استئناف خدمات تاشيرات الهجرة الى امريكا

تستأنف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ابتداءً من 31 أوت إعادة إصدار تأشيرات الهجرة.

وحسب ما نشرته سفارة أمريكا لدى الجزائر، اليوم الأربعاء، يخص الإصدار تأشيرات الهجرة منتهية الصلاحية والتنوع (DV)، والخطوبة K1 / K2 الصادرة في أو قبل 23 أفريل 2020.

وأشارت أنه في الوقت الراهن، لن يتم إصدار أي تأشيرات DV أو K1 / K2 جديدة .

وحسب بيان السفارة، سيُطلب من جميع حاملي التأشيرات دفع رسوم التأشيرة مرة أخرى، وذلك يوم تاريخ موعدهم في سفارة الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من حاملي التأشيرات إجراء فحوصات طبية جديدة على حسابهم.

وأضاف بيان السفارة “قد تتطلب قضيتك مقابلة جديدة و/ أو معالجة إدارية، إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار، سيتم تبليغ المعني بالخطوات التالية”.

وأوضحت السفارة أن دفع رسوم التأشيرة والفحص الطبي لا يضمن إعادة إصدار التأشيرة.