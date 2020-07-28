موسم أبيض وإعلان شباب بلوزداد بطلا للجزائر

ج.ن

أنهى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمس عملية جمع الاستشارات الكتابية، التي شارك فيها أعضاء الجمعية العامة للمكتب الفدرالي، لتحديد مصير بطولة الموسم الحالي، وأعرب الاتحاد الجزائري، عن ارتياحه الشديد بنجاح العملية، وتحلي أعضاء الجمعية العامة بالحكمة والشعور بالمسؤولية، للحفاظ على مصالح كرة القدم الجزائرية، وعلم من مصادر من داخل الاتحادية بأن 89.5 بالمئة من المشاركين في الاستشارة الكتابية، أيدوا قرار إلغاء الموسم، مع منح اللقب لشباب بلوزداد، وإلغاء الهبوط، مع صعود 4 فرق إلى الدرجة الأولى في الموسم المقبل، ذات المصادر أكدت أن نسبة 9.4 بالمئة صوتت لخيار إعلان الموسم الأبيض، وإلغاء السقوط والصعود، بينما أيد عضو واحد قرار استكمال الموسم، وتجدر الإشارة إلى أن نتائج التصويت تعد أولية، في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية، بعد التدقيق في كافة الاستشارات من قبل المكتب الفيدرالي، خلال اجتماعه الاستثنائي المنتظر اليوم.

وكانت الفاف قد راسلت أعضاء الجمعية العامة الأربعاء الماضي، وطلبت منهم تقديم مقترحاتهم كتابيا، بعدما منعت السلطات العمومية هيئة الرئيس خير الدين زطشي من تنظيم جمعية عامة استثنائية.

ويضمّ الإتحاد الجزائري لكرة القدم 112 عضو في الجمعية العامة لِهيئته، ردّ منهم 96 عضوا على مراسلة الفاف، بينهم 3 أعضاء بعثوا استمارات غير مُعبّأة البيانات. مقابل امتناع 16 زميلا لهم.

وكانت الفاف قد اقترحت على أعضاء الجمعية العامّة: تأييد قرار إنهاء الموسم الكروي قبل الآوان، أو استئناف المنافسات الكروية بعد رفع الحجر الصحي.

وفي حال تأييد قرار إنهاء الموسم قبل الآوان، يذكر العضو بِالجمعية العامة للفاف إن كان يقترح إلغاء نتائج بطولة موسم 2019-2020 (موسم أبيض، وخوض الموسم المقبل بِنفس النوادي)، أو تحديد البطل والفرق الصاعدة والهابطة، أو تحديد البطل والفرق الصاعدة وإلغاء الهبوط.

ولُعبت 22 جولة من عمر البطولة الوطنية للقسم الأوّل، وبقيت 8 جولات في السباق، فضلا عن مقابلتَين متأخّرتَين. وتوقفت في منتصف مارس الماضي، بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”.

وقالت الفاف إن مكتبها الفيدرالي سيعقد اجتماعا غدا الأربعاء، لِاتّخاذ قرارٍ نهائيٍّ بِشأن الموسم الكروي 2019-2020.