موسم أبيض للسلة الجزائرية بسبب كورونا

ج.ن

أعلن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة، رابح بوعريفي، اليوم الجمعة، عن قرار هيئته بإعلان موسم أبيض “بدون لقب أو صعود أو سقوط” بعد ثلاثة أشهر ونصف من توقف المنافسات بعد تفشي وباء كورونا المستجد.

وتم إيقاف المنافسات في الــــ 13 من شهر مارس بعد قرار السلطات بغلق المنشآت الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بالممثلين الجزائريين في مختلف المسابقات الدولية (الإفريقية والعربية)، فسيتم تحديدهم في وقت لاحق.

لتذكير أن اجراء توقيف مختلف الأنشطة الرياضية بما فيها كرة القدم سيظل ساري المفعول حسب وزارة الشباب والرياضة إلى غاية 13 جويلية الجاري، على أمل أن تحدث مستجدات ايجابية يتم من خلالها السيطرة على هذا الوباء، وهذا وفقا للجهود القائمة من طرف أطباء وباحثين، ناهيك عن الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في هذا الجانب، ناهيك عن الإجراءات الاحتياطية التي تقوم بها جميع الأطراف، سواء في المحيط الرياضي أو في بقية القطاعات.