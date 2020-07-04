موسم أبيض لألعاب القوى الجزائرية بسبب كورونا

ج.ن

قرر الاتحاد الجزائري لألعاب القوى اليوم السبت، إنهاء الموسم الرياضي 2019-2020، دون إعلان البطل، مع إلغاء الصعود والهبوط، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال الاتحاد في موقعه الرسمي، إن هذا القرار اتخذ من طرف المكتب التنفيذي بعد استشارة واسعة للرابطات والأندية والمدربين الوطنيين، والمديرية الفنية الوطنية واللجنة الطبية الفيدرالية.

كما اوضح ان القرار راعى بالدرجة الأولى الحفاظ على صحة الرياضيين، اضافة إلى كون 80 بالمائة من البطولات لم يتم تنظيمها، واستحالة عودة الرياضيين للمنافسة دون تحضير جيد يضمن التنافس العادل بين الرياضيين والأندية.

للتذكير تم تأجيل موعد احتضان الجزائر للبطولة الإفريقية لِألعاب القوى إلى تاريخ آخر، وكان يُفترض أن تحتضن مدينة الجزائر العاصمة، الطبعة الـ 22 من البطولة الإفريقية لِألعاب القوى، في فترة ما بين الـ 24 والـ 28 من جوان الفارط.

كما أجّل الإتحاد الدولي لِألعاب القوى البطولة العالمية لِفئة أقل من 20 سنة، إلى موعد آخر. حيث كان يُفترض أن تحتضن العاصمة الكينية نيروبي هذه المنافسة، في فترة ما بين الـ 7 والـ 12 من جويلية الجاري.