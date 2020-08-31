موسكو تعرض مساعدتها على لندن وواشنطن في اختبار عقاقير ضد كورونا

قال كيريل ديميترييف مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن مؤسسته مستعدة لتقديم الدعم والخبرة للولايات المتحدة وبريطانيا من أجل تسريع الموافقة على الأدوية الفعالة ضد كوفيد-19.

وأضاف في حديث للصحفيين اليوم: “يلاحظ صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، رغبة السلطات الأمريكية والبريطانية في تنفيذ إجراءات التسجيل السريع للقاحات ضد فيروس كورونا، كما تم في روسيا… نحن ندعم رغبة شركائنا في حماية مواطنيهم، ومستعدون لتقديم الدعم الشامل والخبرة لهم في أقرب وقت ممكن للحصول على الموافقة على العقاقير الأكثر فعالية وأمانا ضد فيروس كورونا المستجد”.

وأشار رئيس الصندوق الروسي، إلى “أن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا انتقدوا روسيا مؤخرا، لتسجيلها أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، ولكن فقط بعد عدة أسابيع تحدثت بريطانيا عن إمكانية تسريع تسجيل اللقاح البريطاني، وبعد يومين، أدلى رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ستيفن هان، بتصريح مماثل، ونوه فيه باحتمال تسجيل اللقاح الأمريكي قبل نهاية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية”.

وقال: “كما ذكرت سابقا، كان على العالم الغربي، الذي صدم من نجاح روسيا، أن يمر بأربع مراحل لقبول الأمر المحتوم: مراحل الإنكار، والغضب، والاكتئاب، والقبول في النهاية. وتظهر التصريحات الأخيرة أنهم قد تجاوزوا بالفعل مرحلة الاكتئاب”.

المصدر: نوفوستي