موجة عنف تجتاح الهند من جديد

صبغة الله الهدوي/باحث أزهري

رغم أن الهند تتخبط في شتى أزمات حارقة، وتململ في مستنقعات الطائفية والعرقية وتقع على حافة الانشطارات الداخلية تنطلق بكل وقاحة لتستر سوءتها باستهداف المسلمين وإساءتهم وتعكير صفوهم عبر القنوات والمنابر الإعلامية الرائدة تجاهلا بما يصطادها فيروس كورونا الذي بدأ يغزو الأجساد ويحصد الأرواح ويكبد خسائر فادحة في كافة الأصعدة إلا أن حكومة الهند المركزية عادت إلى عادتها القديمة، وهي سياسة الطائفية والعنصرية وصناعة إسلاموفويا حتى في زمن الفتن، فنسيت صميم المشكلة واتجهت نحو المسلمين تسبهم وتصفهم بحملة فيروس كورونا تهربا من عبأ المسؤولية وفرارا من تساؤلات الشعب الغاضب.

ويبدأ الحديث بعد أن نقلت الأخبار بتفشي فيروس كورونا لعدة المشاركين في جلسات تقام في مركز جماعة التبليغ والدعوة بدهلي عاصمة الهند، وكان المشاركون جاءوا من ولايات مختلفة جنوبا وشمالا، ومن دول عدة، حيث تورطوا بعد أن أعلنت الحكومة فجأة بالحجر الصحي والإغلاق المطلق والتعليق الشامل الذي يمتد إلى المواصلات العامة حتى عادت هذه الجلسات مصدر حديثهم ومسامراتهم لتتغير بوصلة الإعلام من التهم التي وجهت نحو حكومة ولاية أتربريديش التي تغفلت في إدارة هجرة العمال لدرجة أن عادت تلك التجمعات الهجرية مصدر قلق وخوف بين الجميع، واختطلفت تلك الهجرات المندفعة من دهلي عاصمة الهند إلى ولايات مختلفة أضواء الإعلام العالمي حيث كانت هجرات مرسلة عنانهاـ بدون أي إجراءات وقائية، لا كمامات ولا تعقيمات ولا أقنعة ولا أي إرشادات طبية، تجمعت في محطات القطار وفي مواقف الباصات لتكون محور الأسباب في تفشي الفيروس، وفضلا عن ذلك أن الوزير الأعلى لولاية دهلي أروند كجروال لم يعد يصبر على سماع الحقيقة بل هب يندد جماعة التبليغ مع أنه المجرم الحقيقي في الفتن التي شبت نارها في دهلى التي راح ضحيتها مئات المسلمين ما بين قتيل وجريح وشريد.

في الوقت الذي تتضافر كل الجهود في ضرب الفيروس وتتكاتف الأيدي لتكون روحا واحدة في وجه كورونا تسعى الحكومة الهندية إلى استهداف المسلمين ورسمهم كحاملي الفيروس وتاجريه، حتى غرد من غرد من قيادات بي ج ب ” أن المسلمين هم أنفسهم حملة الفيروس” وآخر أضاف “لينفى جميع المسلمين إلى باكستان حتى لا تعود الهند بؤرة كورونا”، والأكثر بشاعة والأدهى مرا ما لوحظ في المنصات القيادية الهندية حيث نقلت هذه الأخبار بشكل بارد وركزت على جلسات جماعة التبليغ واصفة عبر البث ب”كوفيد تبليغ” إشارة إلى الذين أصابهم العدوى من المشاركين في تلك الجلسات، وفور نقل هذه الأخبار بشكل مزور صحت جميع أذرع الأنظمة الهندوكية المتطرفة وبعض من الهيئات الإسلامية التي تنكر جماعة التبليغ أشد الإنكار كهيئة أحمد رضا خان تطالب الحكومة بحظر جماعة التبليغ بغض النظر عن قاع المشكلة وجهلا بالواقع.

بحث عن المسلمين تحت كل حجر وشجر

فحكومة مودي التي تحفر تحت كل حجر وشجر بحثا عن أي أثر يصبغ المسلمين بصبغة الإرهاب رحبت كل هذه الجهود المبذولة من قبل منظمات مختلفة وفي طليعتها للأسف الهيئات الإسلامية نفسها، فجاءت بأمر إغلاق مكاتب التبليغ والدعوة وشنت بغارة إعلامية شرسة تلاحق من وراءها جميع المسلمين وتسخر من شعائر الدين، والأكثر غرابة أن ولاية كيرالا ذات المستوى العالي من حيث التربية والثقافة والرقي الحضاري والنمو الاقتصادي نسخت تلك الوصمات لتنقل “قناة مليالا مانوراما” وقناة “أربعة وعشرين” التي لديهما جماهيرية كبيرة بنفس الاصطلاح ب”كوفيد تبليغ”، مما أثار ضجة واسعة في ربوع كيرالا حتى هبت قيادات المسلمين من بينها حزب رابطة المسلمين لعموم الهند تندد هذه الحملة وهذه الوصمة المستهدفة، وصرح عضو البرلمان الهندي إي ت محمد بشير من أبرز رجالات رابطة المسلمين “بأن الحكومة الهندية بمعزل بعيد عن حركة التبليغ وطالبان، وهي لا تدري المسئلة ولا هي تليق لحل المشكلة”، ولا شك أن هذه الحملة ليست هي وليد لحظة بل هي نتيجة خطة مرسومة في دهاليز آر أس أس التي لا تدع أي حركة ضد المسلمين إلا احتلتها واستغلتها، ونتفاجأ ببعض العبارات التي روجها تلك المصادر المجهولة إعلاميا أمثال “جهاد كوفيد” على خطى جهاد الغرام الذي كان هو السلاح الأعتى في حوزة كل من آر أس أس وبي ج ب في وجه شباب المسلمين، وبدلا من جهود متضافرة ضد تبديد بؤر كوفيد خضعت السلطات الهندية لبعض الأجندات والمصالح التافهة التي ستشعل فتائل فتن كبيرة في مقبلات الأيام، وفي الوقت نفسه تفاعل عدد كبير من المثقفين في المواقع الاجتماعية بعبارة غريبة ذات أبعاد عميقة التي تختزل لك الهند بأكملها

“بينما لم يتنصر كورونا في إيطاليا وأمريكا وإسبانيا ولم يتهود في إسرائيل ولم يلحد في الصين اعتنق الإسلام لدى وصوله إلى الهند”

القنوات الهندية وخطة إسلاموفوبيا المشؤومة

يعود تاريخ العداء بين لغتي أردو وهندي إلى ما قبل استقلالية الهند من الاحتلال البريطاني، وذلك في اختيار اللغة الرسمية لجمهورية الهند المستقلة، حيث كانت هناك بعدان متميزان، الأول كان بعد أردو التي لها تأثير كبير بين مسلمي شمال الهنهد بالخصوص وبعد هندي التي كانت اللغة المفضلة لدى العائلات الملكلية الهندوسية وكثير من الهندوس الآخرين إلا أن اختيار رئيس الوزراء آنذاك جوهر لال نهرو كان مع هندي، ثم تلت بعد ذلك غارات شرسة من قبل القنوات الهندية تلاحق أخبار المسلمين وتبثها بعد أن فبركت وشوهت وموهت بشكل كامل، فمما تبدي سوءاتهم ما عبر المذيع الإعلامي الشهير في هندي ناشن ديباك شوريسا عن جماعة التبليغ بجماعة طالبان، واصفا ومصنفا إياه في قائمة الجماعات الإرهابية السوداء، وعطفا على تلك الفعاليات الشنيعة ما حدثت في شاهين باغ التي أصبحت ميدان التحرير، جمعت آلاف الشباب والشابات والشيوخ ضد قانو التجنيس الهندي الجديد حيث انطلقت بعض القنوات الهندية المدعومة من قبل الحكومة تصفها بأنها “بؤرة الفيروس” و”محور الإرهاب” إلى جانب ما سمحت الحكومة للمعابد الهندوسية لممارسة شعائرهم الدينية التي تحشد الآلاف بلا أي مواد وقائية بينما شددت المراقبة على مساجد المسلمين واستمرت في حملة اعتقالات عشوائية تحت غطاء حظر التجول، ولا يخفى على قراء سيناريوهات الهند الحديثة أن موجة عنف طائفي تجتاج سياسة الهند لدرجة أن تتقاعس السلطات الهندية لتلبية شكاية المسلمين وتهمل في حقهم إهمالا لا يبرر، وتوجد في شمال الهند عدة مناطق ذات أغلبية مسلمة لا تصل إليها الإمدادات الطبية اللازمة بينما تسمح الحكومة المركزية لإقامة احتفالية “كمبا ميلا” التي تعد أكبر احتفالية في العالم بحيث تعداد المشاركين فيها ما بين رجال ونساء، وتدعمها الحكومة بملايين الروبية حتى في ساعة قيامة كورونا ووسط التوقعات بتزايد الوفيات والإصابات على طول الهند.

في الوقت الذي تسعى كل الجهات الحكومية لا سيما في الولايات التي لا يحكمها بي ج ب ولا حلفاءه لتكثيف الجهود وتعزيز المساعي لمواجهة كورونا يرسم بي ج ب خطتها للانتخابات القادمة، وهي خطة العنف وبث الكراهية وإثارة الصراعات وإشاعة التهم ليتعكر ماء وجه المسلمين أمام المجتمع العام، وللأسف الشديد تنطلق بعض الجهات والقيادات التي وقفت مع المسلمين في الساعات الحاسمة ذلك الركب الذي صنعه الأنظمة الهندوكية ليظهروا في الإعلام ممجدين فعاليات بي ج ب رغم سخافتها كما بدت مؤخرا في حملة نريندرا مودي لإطفاء النور تضامنا مع المصالين والمتوفين من كورونا وحربا على الفيروس القاتل بعد أن جرب في المرة الآولى بضرب الأواني الحديدية، وقد حصلت هذه الحملات التافهة رواجا كبيرا في القنوات التي تطبل للحكومة، وانطلقت ببث حي لتلك التجمعات التي تضرب الأواني والصحون الحديدية، وكم ذا بهند من مضحكات ولكنه ضحك كالبكا.