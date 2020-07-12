موالوا الجهة الغربية يراسلون رئيس الجمهورية

ناشد المئات من موالوا ولايات النعامة ، البيض ، سعيدة ، تيارت ، جنوبي بلعباس وتلمسان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتدخل العاجل من أجل إنقاذهم من الإفلاس بعض حرمانهم من بيع منتج مواشيهم من خلال غلق أسواق المواشي وطردهم من المدن التي حطوا على حوافها لبيع مواشيهم.

هذا وقد أشار الموالون في رسالتهم أنهم صبروا كثيرا منذ بداية الحجر ومعه غلق أسواق المواشي منذ منتصف شهر مارس إلى نهاية جويلية دون تعويض وكلهم أمل أن يعوضوا خسارتهم خلال موسم عيد الأضحى المبارك لكنهم تفاجئوا بحرمانهم من بيع منتجهم من كباش العيد التي دفعوا النفس والنفيس مقابل توفير الأعلاف والأدوية لها والتي كلفتهم الاستدانة ونقص في الأموال ، واليوم يواجهون بالطرد من المدن وكأنهم لصوص شوارع في الوقت الذي يسمح فيه للسماسرة بإقامة أسواق موازية لأنهم يملكون شهادة الإقامة ،ـ هذا وناشد الموالون رئيس الجمهورية بأخذ سبلا لإنقاذهم من الإفلاس خاصة وأنهم حرموا بيع مواشيهم خلال شهر رمضان بفعل الحجر وفي موسم الولائم والأعراس التي أوقفت بفعل الحجر ، واليوم يتم حرمانهم من آخر فرصة وهي عيد الأضحى ما يجعل إفلاسهم وشيكا لا مفر منه خاصة بعدما تبرأت منهم السلطات المحلية ووزارة الفلاحة وتركتهم يواجهون مصيرهم المحتوم .

محمد بن ترار