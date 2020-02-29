مواطني تمنراست يحتجون للمرة الرابعة أمام المستشفى

تجمهر صباح أمس السبت مواطني تمنراست ، أمام المستشفى المركزي مصباح بغداد ، احتجاجا منهم على تدهور القطاع و الصمت غير المبرر للسلطات الوصية .

أبدى ممثلي المحتجين أمام مستشفى مصباح بغداد بتمنراست في تصريح لهم مع يومية “الوسط “عن استيائهم وتذمرهم الشديدين من الصمت غير المبرر للسلطات المعنية التي تحرك ساكنا لتدارك النقائص المسجلة بالقطاع الصحي لتفادي تقديم قافلة من الضحايا

ومما يحز في نفوس محدثينا هو صمت صناع القرار بولاية تمنراست الحدودية و على رأسهم والي الولاية بصفته المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية الدي بالرغم أنه تصله تقارير يومية ويطلع على الصحف التي تنقل الوضع الصحي بالولاية ، نفس الشيء بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي الذي كان من المفروض أن ينقل إنشغالهم ويتكفل به لكنه يبقى غائب أو أنه غير معني.

كما أكد هؤلاء أن العريضة الاحتجاجية المحتواة على واقع الصحة الممضاة من طرف السكان قد وصلت لوزير القطاع في انتظار تحرك جاد وسريع لأن الأمور خرجت على السيطرة وخاصة في ظل تهديد الفيروس الجديد كورونا.

شيخ مدقن