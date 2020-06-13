مواطنو الأصنام يطالبون بإطلاق سراح المحبوسين

خرج العشرات من المناضلين السياسيين والمواطنين المحليين، صباح اليوم السبت، في مسيرة حاشدة بشوارع مدينة الأصنام، شرق ولاية البويرة، للمطالبة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والشباب الذي شارك في الحراك مرددين شعارات مناهضة للسلطة الحالية ورافعين صور المسجونين في مقدمتهم كريم طابو والناشطين في الحراك من مختلف الوطن ولايات الوطن.

ودعا المشاركون إلى إعادة الاعتبار ومواصلة الحراك وعدم اليأس بعد الممارسات التي باشرتها الدولة في حقهم كالاستدعاء والتحقيقات وحتى السجن في حق بعض الشباب.

هذا وقد شهدت العديد البلديات الشرقية كل من بلدية الشرفة، مشدالة، بشلول، الأصنام” نهاية الأسبوع العديد من المسيرات