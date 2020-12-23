مواصلة حملتي التلقيح ضد الأنفلونزا والكشف عن كورونا بالمناطق النائية

تواصلت للأسبوع الرابع على التوالي، عمليات التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، والكشف عن فيروس كورونا بالمناطق النائية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، يشرف على هذه العمليات، قيادة الناحية العسكرية الثالثة، وذلك عبر إقليم ولايات بشار وتندوف وأدرار.

وتوجهت قوافل طبية مجهزة بكل المعدات والوسائل اللازمة إلى مناطق الزغامرة ولوقارتة ببلدية بني عباس جنوب بشار.

بالإضافة إلى منطقتي تامست وتومناس بإقليم ولاية أدرار.

وجاءت هذه القوافل، تحت إشراف أطقم طبية متكونة من أطباء وممرضين عسكريين ومدنيين.

وعرفت العملية، تلقيح مواطني هذه المناطق ضد مرض الأنفلونزا الموسمية، وإجراء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا.

كما تم على هامش هذه العمليات، توزيع حصص من الكمامات الطبية المعقمة على السكان.

كما سمحت العملية، التقرب من المواطنين المسنين ذوي الأمراض المزمنة، لإخضاعهم للفحص العام من طرف الأطباء المشرفين على هذه الحملات.

بالإضافة إلى توزيع كميات من الأدوية بوصفات طبية بعد الفحص والمعاينة.