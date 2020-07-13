مواصلة إجراءات التهدئة وتجسيد مطالب الحراك

* موافقة البرلمان شرط لمشاركة الجيش في عمليات بالخارج

* الجزائريون يريدون أن تعترف فرنسا بجرائمها

* المغرب مطالب بوقف بناء قواعد عسكرية بقرب الحدود







شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مواصلاته لإجراءات التهدئة لتحقيق مطالب الحراك الشعبي المبارك، في حين أكد بأن الجيش لن يشارك في عمليات في الخارج إلا لإحلال السلم ، لافتا بأن ذلك لن يتم إلا بموافقة البرلمان الجزائري وممثلي الشعب.

رافع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حوار مع جريدة “لوبينيون ” الفرنسية لمواصلة إجراءات التهدئة التي باشرها منذ مطلع السنة الجارية ، مشددا بأن قرارات التهدئة ستتواصل، الجزائر لم تدخل في مرحلة قمع، في حين اعتبر بأن المعارضة والمجتمع المدني ضروريان ودولة قوية وعادلة هي الضامن الوحيد لبناء ديمقراطية أما العكس فما هو إلا فوضى على حد قوله.

وعبر عبد المجيد تبون عن أسفه لما عاشه الجزائريون في الفترة الماضية، مشيرا بأن الجزائريين عانوا من مرض الرئيس السابق ومن العصابات التي أحاطت به و تسببت في تبذير مقدرات الجزائريين، مثمنا ماحققه الحراك الشعبي بإسقاط ترشح رئيس الجمهورية السابق لعهدة رئاسية جديدة.

وأكد عبد المجيد تبون أنه ترشح باسم المجتمع المدني والشباب لبناء دولة المؤسسات ولاينوي الخلود في الحكم، قائلا :” أتمنى إلى نهاية العهدة الجارية أن تكون كل الأمور سويت وتكون الظروف الاجتماعية والاقتصادية تحسنت ويجب أن تكون ظروف أخرى حتى أفكر في الترشح لعهدة ثانية”.

من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن المادة التي جاءت في مشروع قانون تعديل الدستور و التي تخص مشاركة الجيش الجزائري في الخارج ستتبعها شروط لتطبيقها، مشددا بأن الجيش الجزائري لن يشارك في عمليات في الخارج إلا لإحلال السلم وفي إطار منظم تشرف عليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية، لافتا إلى أن هذا الإجراء لن يتم إلا بموافقة البرلمان الجزائري وممثلي الشعب.

وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائيين يريدون من فرنسا الاعتراف بجرائمها في حق الشعب الجزائري أكثر من أي تعويض مادي، قائلا :” اعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة خلال الفترة الاستعمارية و اعتذارها من الجزائر هو أهم عند الجزائريين من التعويضات المادية، أن التعويض المادي الذي لايمكن أبدا التنازل عنه هو تعويض ضحايا التجارب و التفجيرات النووية في الجنوب الجزائري والذي لاتزال تبعاته و تأثيراته على الحياة وعلى البشر إلى غاية الساعة”.

وفي سياق متصل، لفت المتحدث إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينتمي للجيل الجديد ولا ينتمي للوبيات التي تريد إفساد العلاقة الفرنسية الجزائرية، مؤكدا أن الرئيس ماكرون عمل على محاربة هذه اللوبيات التي تحاول تكسير العمل الذي يقوم به، أما في ما يخص العلاقات بين الجزائر وفرنسا، ذكر الرئيس تبون أن :” الجزائر ضرورية لفرنسا وفرنسا ضرورية للجزائر، لكن يبقى أن ملف الذاكرة جوهري، لقد تباحثت مع الرئيس ماكرون هذا الملف وهو يدرك جيدا الأحداث التي ميزت تاريخنا المشترك”.



وكشف رئيس الجمهورية أنه “من الجانب الفرنسي تم تعيين المؤرخ بن يمين ستورا، هو رجل صادق وملم بملف العلاقات بين البلدين وبتاريخها من الحقبة الاستعمارية إلى غاية اليوم وسنقوم خلال 72 ساعة المقبلة بتعيين نظيره الجزائري، هاتين الشخصيتين ستعملان مباشرة تحت وصاية رئيسي البلدين، أتمنى أن يعملا في جو صادق وهادئ لحل ملف الذاكرة الذي يسمم العلاقات بين البلدين، وبعد معالجة ملف الذاكرة بين البلدين فإن العلاقات يمكن أن تتقدم في كل الجوانب بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بكل هدوء، فهناك علاقات و تعاون سياسي واقتصادي و علمي و اجتماعي وهذه العلاقات يمكنها أن تتطور في هدوء بعد معالجة ملفات الذاكرة العالقةّ”.

وأكد الرئيس أن فرنسا فقدت مكانتها بصفتها الممون الأول للجزائر لكن هذه القضية قابلة للمراجعة ويمكن إعادة بعثها من جديد.

من جهة أخرى، وصف قيام المغرب ببناء قواعد عسكرية بالقرب من الحدود الجزائرية بالتصعيد، مشددا على ضرورة وقف المغرب بناء قواعد عسكرية بالقرب من الحدود الجزائرية.



و أشار رئيس الجمهورية أن الجزائر ليس لديها أي مشكل مع المغرب من حين لآخر بعض التصريحات السياسية والإعلامية تطفو على السطح، الجزائريون و المغاربة شعبان شقيقان وكتب لهما العيش جنبا إلى جنب، الجزائر لطالما كانت تدعم الحركات التحررية في العالم و تنبذ الاستعمار، مجددا أن” الجزائر تدعو للحوار يين بين المغرب والممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو”، مضيفا :”الجزائر كان لها دائما دور ريادي في العالم الثالث، كما أنها تعتبر بوابة للاستعمار بالإضافة إلى أن الجزائر قادت العديد من النضالات ضد الاستعمار”.



إيمان لواس

