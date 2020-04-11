اكتشف علماء يونانيون أن المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من فيتامين D، لها تأثير إيجابي في عمل القلب والأوعية الدموية وتحميهما.

وتفيد MedicalXpress/ بأن الفريق العلمي درس وحلل خلال أعوام 2001-2012 بيانات عن النظام الغذائي والحالة الصحية لأكثر من ثلاثة آلاف رجل وامرأة، واكتشفوا أن الأشخاص الذين تناولوا المواد الغذائية الغنية بفيتامين D، كان خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية ضئيلا، حيث كان نظامهم الغذائي يتضمن السمك الدهني والبيض والأجبان والزبدة وغيرها.

ويشير الباحثون، إلى أنه خلال فترة هذه الدراسة أصيب 24% من الرجال باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وغيرها من أمراض القلب و14% من النساء الذين كان نظامهم الغذائي يفتقر إلى مواد غذائية غنية بفيتامين D. أما الذين كان نظامهم الغذائي يحتوي على مواد غذائية تحتوي على نسبة متوسطة من هذا الفيتامين فإن هذه النسب كانت 17% و10% على التوالي، في حين كانت النسب لدى الذين كان نظامهم الغذائي غنيا بفيتامين D بين الرجال 12% ونحو 11% بين النساء.

استنادا إلى هذه النتائج، ينصح العلماء بالحصول على فيتامين D من المواد الغذائية، لأنه في هذه الحالة يحصل الجسم على أعلى فائدة منه. ويقولون “بخلاف نتائج تجارب إضافة فيتامين D التي بينت أن تأثيره ضئيل أو محايد في عضلة القلب. أظهرت نتائج تلك الدراسة أن زيادة تناول المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين يمكن أن تحمي الرجال خاصة من مشكلات القلب”.

المصدر: نوفوستي