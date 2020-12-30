مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين 

ج.ن

يستقبل شباب بلوزداد عشية اليوم بداية من الساعة 14.30 بملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة الفريق الجريح شبيبة سكيكدة، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، نظرا لأهمية النقاط الثلاث للفريقين سواء المحلي أبناء العقيبة الذي يعوّل كثيرا على هذه المواجهة للتقدم في سلم الترتيب وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، أو الزوار للخروج مؤقتا من دائرة الخطر وتوقيف سلسلة النتائج السلبية التي لحقت بالنادي خلال الفترة الأخيرة والتي وضعت أبناء المدرب يونس إفتيسان في موقع حرج، حيث عمد الطاقم الفني إلى التركيز خلال العمل على الجانب النفسي والبسيكولوجي الذي يعد مهما جدا في مثل هذه الوضعيات، قصد تحرير اللاعبين معنويا وإخراجهم من حالة الإحباط الكبيرة التي يعانون منها حاليا، وأكد الطاقم الفني أن نقطة التعادل الأخيرة المحققة أمام وداد تلمسان من شأنها أن تحرّر اللاعبين، أما عن لقاء الغد ضد “السياربي” فإن فريقه ملزم بتحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة، إلا أن وضعية الفريق تحتم على الجميع وضع اليد في اليد من أجل تحقيق ذلك.

في الجهة المقابلة أكد مدرب شباب بلوزداد، فرنك دوما، بأن المواجهة التي تنتظرهم عشية الومي أمام الصاعد الجديد شبيبة سكيكدة، ستكون نقاطها جد هامة بالنسبة لفريقه، من أجل تعزيز مركزه، مؤكدا أن لاعبيه يحضرون بالجدية اللازمة لهذا الموعد، الذي يبقى الهدف منه؛ تأكيد أحقية النتائج المسجلة، وآخرها الفوز على حساب غورماهيا الكيني في رابطة الأبطال.