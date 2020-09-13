مواجهة “الخضر” وزيمبابوي يوم 12 نوفمبر بـ 5 جويلية دون جمهور

ج.ن

استقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم على تاريخ وملعب المواجهة التي يستضيف فيها المنتخب الوطني الضيف الزيمبابوي، برسم الجولة الثالثة من تصفيات كأس افريقيا القادمة.

وحسب مصادر موقع “الوسط”، فإن المباراة ستلعب يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 على ملعب 5 جويلية بالعاصمة، بداية من الساعة الثامنة ليلا، بدلا من ملعب الشهيد مصطفى تشاكر الذي يخضع حاليا لعملية إعادة تأهيل.

وقرّرت “الكاف” تنظيم الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، ما بين الـ 9 والـ 17 من نوفمبر المقبل، وإقامة الجولتَين الخامسة والسادسة (الأخيرة)، ما بين الـ 22 والـ 30 من مارس 2021.

وكان أشبال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد لعبوا مقابلتَين في نوفمبر 2019، ضمن فوج يضمّ فرق زامبيا وبوتسوانا وزيمبابوي.

ويتصدّر “محاربو الصحراء” لائحة ترتيب الفوج الثامن بِرصيد 6 نقاط، وتتموقع زيمبابوي ثانية بِمجموع 4 نقاط، وتشغل بوتسوانا المركز الثالث بِنقطة واحدة، وتتذيّل زامبيا اللّائحة بِلا شيء.

وينتهي سباق التصفيات بِتأهّل الرّائد والوصيف إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، المُقرّر تنظيمها بِالكاميرون ما بين جانفي وفيفري 2022.

وفي حال تأهّل “الخضر” إلى “كان” الكاميرون، فستكون المحطّة التحضيرية عبارة عن تصفيات مونديال قطر، المقرّر تنظيمها في إفريقيا ما بين جوان ونوفمبر 2021.

ولعب “الخضر” تحت قيادة جمال بلماضي إلى حد الآن 20 مباراة، حققوا فيها 14 انتصارا وخمسة تعادلات وهزيمة وحيدة فقط، ولعبوا 13 مباراة رسمية فازوا بتسعة منها وتعادلوا في ثلاث وخسروا واحدة فقط، مقابل 7 وديات، فازوا بأربع منها وتعادلوا في ثلاث، وسجل خط الهجوم في كل المباريات 37 هدفا بينما لم يتلق خط الدفاع سوى 11 هدفا فقط.