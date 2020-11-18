مواجهة اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم عن برمجة مباراة الكاس الممتازة المرتقبة السبت المقبل بين فريقي اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد ابتداء من الساعة الثامنة والنصف ليلا على ملعب 5 جويلية الأولمبي، حيث قرّرت هيئة الرئيس عبد الكريم مدوار الموافقة على الطلب الذي تقدمت به إدارة النادي البلوزدادي من أجل بث المقابلة في السهرة، بموافقة غدارة اتحاد العاصمة، وذلك عقب الاجتماع الذي جمع مسؤولي الناديين الأحد المنصرم بمقر الهيئة الكروية من أجل ضبط الإجراءات التنظيمية التي تسبق موعد المباراة، والتي تم الخروج منها بقرار خوض الديربي العاصمي دون حضور الجمهور عملا بالبروتوكول الصحي الذي ألزمت وزارة الشباب والرياضة جميع الهيئات الرياضية احترامه وضرورة تطبيقه بحذافيره في ظل تصاعد الأرقام المتعلقة بوباء كورونا.

وفي سياق متصل، عينت لجنة التحكيم الحكم قاموح من أجل إدارة مباراة السوبر وهو الذي سوف يكون في مساعدته الثنائي عماري وزرهوني، بينما تم تعيين الحكمة لامياء عثمان حكمة رابعة في سابقة هي الأولى من نوعها تدير خلالها حكمة مباريات الرجال في بلادنا.

عيشة ق