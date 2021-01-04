مهمة سهلة على الورق لممثل الجزائر

ج.ن

تستقبل عشية الغد (بداية من الساعة الثالثة زوالا) شبيبة القبائل ضيفها اتحاد الدرك النيجري بملعب 1 نوفمبر 1954، برسم مباراة إياب الدّور الـ32 من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وستكون مباراة الغد سهلة نوعا ما بالنسبة للشبيبة بعد فوزها في مباراة الذهاب بهدفين لهدف بالعاصمة النيجرية نيامي، وبالتالي سيخوض زملاء القائد أرزقي حمرون مواجهة اليوم بأريحية وتجنّب الوقوع في فخّ التساهل أمام منافس غير معروف تماما على الساحة القارية.

كما ستكون هذه المباراة الأخيرة بالنسبة للمدرّب يوسف بوزيدي والذي سينهي مغامرته مع الشبيبة بعد شهر فقط من إشرافه على العارضة الفنية للفريق، وسيكون انفصال بالتراضي بينه وبين إدارة الرئيس شريف ملال، علما أنّ خليفته سيكون بنسبة كبيرة التقني الفرنسي دينيس لافان والذي من المنتظر حلوله بتيزي وزو نهاية هذا الأسبوع للتوقيع على عقده.

أما بالنّسبة للغيابات التي ستعرفها تشكيلة القبائل، فسيكون الحارس أسامة بن بوط الغائب الوحيد في مباراة اليوم بسبب الإصابة التي تلقاها في مباراة أولمبي الشلف على مستوى يده، وسيعوّضه الشاب حديد الذي أبلى بلاء حسنا في المباريات الأخيرة، كما سيعود المهاجم الشاب زكريا بولحية إلى تشكيلة الفريق بعد تعافيه من إصابته، وهو ما سيريح الطاقم الفني الذي يعوّل على استفاقة الهجوم وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف خلال هذا اللقاء.

وسيدير هذا اللقاء ثلاثي تحكيم ليبي بقيادة آغا محمد، ويساعده في المهمة مواطناه مجدي كميل وباسم سيف النصر.

أما ممثل الجزائر الآخر في هذه المنافسة، وفاق سطيف، فقد تأهل على البساط الى الدور المقبل، على حساب رونيسانس التشادي.

وسيتعرف الوفاق والشبيبة، في حال تأهلها، على منافسيهما في الدور السادس عشر مكرر خلال عملية سحب القرعة المقررة يوم الجمعة المقبل بمقر الكونفدرالية الإفريقية بالعاصمة المصرية القاهرة.