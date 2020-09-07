مهاجم الخضر السابق نبيل غيلاس يقترب من حمل ألوان السياسي

ج.ن

كشفت مصادر مقربة من بيت فريق شباب قسنطينة بأن إدارة هذا الأخير قد دخلت في مفاوضات جادة مع مهاجم المنتخب الوطني الجزائري السابق نبيل غيلاس تحسبا لاستقدماه إلى صفوف الفريق لحمل ألوان السياسي في الموسم الكروي الجديد، وبحسب نفس المصادر، فإن غيلاس (30 سنة) قد بات على أعتاب خوض تجربة جديدة في البطولة الجزائرية، وذلك بعد فشل تجربته الأخيرة في البرتغال بألوان نادي فيتوريا سيتوبال الذي وقع معه هدفين فقط خلال 15 مباراة، ويوجد اللاعب الدولي الجزائري السابق بدون فريق منذ شهر ماي الفارط، الأمر الذي يجعل من التفاوض معه سهلا وبدون شروط مالية إضافية، خاصة وأن نبيل غيلاس سيكون من الأفضل له البحث عن تجربة جديدة قد يعيد من خلالها بعث مشواره الكروي الذي صاحبه الفشل في كل تجاربه السابقة تقريبا، وكان انجح موسم لغيلاس مع فريقه السابق مورينس البرتغالي في موسم 2012 / 2013، وهو ما فتح أمامه أبواب الاحتراف بعدها في صفوف العملاق نادي بورتو البرتغالي، غير انه لم يتمكن منذ ذلك الحين من إثبات نفسه، كما يحصي نبيل غيلاس 8 مشاركات مع المنتخب الوطني الجزائري، سجل خلالها هدفين فقط.