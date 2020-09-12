مهاجم الترجي بن ساحة قريب من مولودية الجزائر

ج.ن

اقترب مسؤولو نادي مولودية الجزائر، من الحصول على خدمات بلال بن ساحة، مهاجم الترجي التونسي، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل. ومن المنتظر، أن يتم حسم صفقة انتقال بن ساحة (25 عاما) إلى المولودية، في الساعات القليلة المقبلة، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة، رفقة فريق يمنحه الفرصة المشاركة بصورة منتظمة.

ودخلت إدارة الرئيس ألماس في مفاوضات مع نظيرتها من تونس، على أمل ضم اللاعب بلال بن ساحة والاستفادة من خدماته بداية من الموسم القادم ولو على شكل إعارة لمدة موسم واحد فقط مع إمكانية شراء عقده نهائيا الموسم القادم.

وحسب مصادرنا فإن بن ساحة متحمس جدا لحمل قميص المولودية في الفترة القادمة، بعدما رفضه لعرض النادي العاصمي الموسم القادم وتفضيله الانتقال من دفاع تاجنانت إلى الترجي بدلا من العميد.