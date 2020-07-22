مهاجم أرزيو في طريقه الى وفاق سطيف

ج.ن

دخل مهاجم أولمبي أرزيو بغداوي قائمة اللاعبين الذين ترغب إدارة وفاق سطيف في التعاقد معهم خلال فترة التحويلات الصيفية، وهذا بعد الإعجاب الكبير من طرف مسؤولي الفريق بالمستوى الذي أظهره اللاعب الشاب خلال مباريات الموسم الجاري مع تشكيلة الأولمبي، ورغم صغر سنه إلا أن المهاجم بغداوي يشارك في مباريات الفريق الأول ل منذ موسمين، وهذا في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يملكها، حيث تمكن من حجز مكانة مع تشكيلة الأولمبي، ما لفت أنظار مسيري “الفوارة” الذين سيتقدمون بعرض رسمي له خلال الفترة المقبلة حسب ما أكدته مصادر مقربة.