من هو نورالدين قواسمية قائدا للدرك الوطني الجديد

عين رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، العميد نورالدين قواسمية، قائدا جديدا للدرك الوطني خلفا للواء عبد الرحمن عرعار الذي أُحيل على التقاعد.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون عين أيضا العميد علي وولحاج يحيى رئيسا لأركان قيادة الدرك الوطني خلفا للعميد نورالدين قواسمية.

وينحدر نور الدين قواسمية، القائد الجديد للدرك الوطني، من عائلة ثورية معروفة بولاية سوق أهراس، وبالضبط من منطقة “مداروش”.

ينتمي العميد نور الدين قواسمية، القائد الجديد لسلاح الدرك الوطني، لفئة قليلة جدا من ضباط الجيش والدرك من الذين حصلوا على تكوين مزدوج ، حيث حصل على تدريب قاعدي ومتخصص عسكري، ثم انتقل للتدريب في الدرك الوطني، وحصل على كل الإجازات العسكرية الخاصة بالضباط الأركان وغيرها، كما حصل على دورة تكوينية في الخارج.

رُقي العميد نور الدين قواسمية إلى رتبة عميد في عام 2014، وعين قائدا لسلاح حرس الحدود في عام 2015، وقبلها شغل مناصب قائد مجموعة ولائية للدرك الوطني وقائد مجموعة تدخل، وأبان عن أداء عملياتي وقدرة كبيرة على التحكم، وكان آخر منصب شغله قبل التعيين في منصب قائد حرس الحدود، رئيس أركان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في الناحية العسكرية الرابعة ورقلة، وقد تقلد مناصب أخرى مهمة قبل النقل إلى حرس الحدود ثم عين رئيسا لأركان الدرك الوطني في فيفري 2020، منها انتقل إلى منصب قائد الدرك الوطني.