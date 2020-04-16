من هو الجنرال بوزيت ؟

نصب اللواء محمد بوزيت، اليوم، في وظائف المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للعقيد كمال الدين رميلي.

وغادر بوزيت المدعو يوسف منصب مدير الأمن الخارجي منتصف مارس 2019 وخلفه اللواء بن داود الذي بقي شهرا واحدا في المنصب.

وقد عين محمد بوزيت مديرا للأمن الخارجي خلفا للجنرال رشيد لعلالي المدعو عطافي سنة 2013 تزامنا مع تغييرات شهدتها مديرية الأمن والإستعلامات وقتها.

وتدرج الجنرال بوزيت الذي يحمل شهادة دكترواه في المناصب والرتب العسكرية وعمل في العديد من النواحي العسكرية، حيث شغل مديرا جهويا في قسنطينة منتصف التسعينات وعمل ملحقا عسكريا في الخارج، ثم عاد إلى منصب المفتش العام في دائرة الاستعلام والأمن.