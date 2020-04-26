من مقاطعة المحفظة إلى إنشاء المحافظة

بقلم: احسن خلاص

كانت بداية اعتراف السلطة بالتعددية في جميع جوانبها في 1989 إيذانا بعهد جديد انقلبت فيه الكثير من الموازين وتغيرت المعالم التي كانت توجه التيارات السياسية بعد أن كانت تنشط في السرية خلال الثمانينيات. لقد أصبحت المعركة السياسية أم المعارك كلها واندلعت حرب مواقع رهيبة بين الأحزاب التي نشأت لتعبر عن أفكار قديمة وأخرى جديدة في تدافع نحو السلطة.

وإن أبقت لها على الصدارة والجدارة إلا أن المعركة الثقافية للأحزاب التي تبنت المطلب الأمازيغي صارت ضمن أجندات واسعة وبرامج سياسية تشمل كل المجالات. وحتى الحركة الثقافية البربرية التي اتفق ضمنيا أن تبقى الفضاء الذي يجمع كل المطالبين بالأمازيغية على اختلاف ألوانهم السياسية صارت ملتقى للمناوشات الحزبية لاسيما بين حزبين ظلا يتنازعان على الحوض الانتخابي لمنطقة القبائل وهما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية.

لم تتمكن الحركة الثقافية البربرية من أن تستقل عن الأحزاب وتقلبات الحياة السياسية لاسيما وأن إلغاء المسار الانتخابي عام 1992 ودخول الجزائر في مرحلة جديدة أثرت على التعايش القائم بين الحزبين المهيمنين على منطقة القبائل فقد كان التنافر سيد الموقف بين موقفين أحدهما تمسك بشرعية الانتخابات الملغاة والدعوة إلى حل سياسي وآخر اختار النهج الاستئصالي للتيار الإسلامي الراديكالي من الساحة واعتماد الحل الأمني.

كاد هذا الجدل المصحوب بالاحتقان السياسي أن يضع المطلب الأمازيغي في طي النسيان من قبل حامليه أنفسهم، أمام احتدام العنف والإرهاب وبلوغ ذروة الأزمة ابتداء من 1993، أزمة أفقدت الساحة الثقافية الجزائرية رجال فن وصحافيين وسياسيين إذ لم تفرق الاغتيالات بين الاتجاهات السياسية والإيديولوجية للمثقفين. لم يترك الحداد الذي عاشته الساحة الثقافية مجالا للتفكير في ترقية أي رافد من الثقافة الجزائرية، حتى أن الوضع الذي كان فيه المجتمع آنذاك شبيه بالوضع الذي أنشأه انتشار فيروس كورونا اليوم.

وإن كان الحاملون للمطلب الأمازيغي هدفا من أهداف العنف إلا أن منطقة القبائل عاشت هدوءا نسبيا مقارنة بمنطقة متيجة ومدينة الجزائر ومناطق أخرى من البلاد التي سيطرت فيها الجماعات المسلحة على حياة المواطنين مقابل سلطة ضعيفة فاقدة للشرعية الشعبية واقتصاد منهار أمام شروط صندوق النقد الدولي. لقد كانت السلطة بحاجة إلى حلفاء من المجتمع لمواجهة الحصار الذي مرت به وكاد أن يعصف بالدولة ذاتها. لكنها لم تجد في الحركة الثقافية البربرية كيانا قويا مستعدا للتعاطي السياسي مع المرحلة الجديدة لاسيما وأنها صارت منقسمة إلى طرفين طرف تابع للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أنشئ في أفريل 1993 تحت مسمى التنسيقية الوطنية بقيادة فرحات مهني وطرف ثاني بقي تحت عباءة جبهة القوى الاشتراكية تحت مسمى اللجان الوطنية بقيادة جمال زناتي، لقد تحول كل طرف إلى لجنة مساندة لحزبه أمام القحط الثقافي الذي عاشت فيه البلاد جراء الأزمة.

كان ينبغي انتظار السنة الدراسية لعام 1994 ليبدأ التفكير في الاستثمار السياسي في الظرف القائم الذي أشرنا إلى بعض جوانبه وقد اهتدى الجميع إلى إطلاق عملية تصعيد واسعة هدفها مأسسة ودسترة الأمازيغية وإدراجها في التعليم العام، حملة تنطلق من المؤسسات التعليمة من خلال توقفها عن الدراسة أو ما يسمى إضراب المحفظة وتتخللها حملة إضرابات ومسيرات احتجاجية لن تتوقف حتى تتحقق جميع المطالب.

هذه الحملة التي انخرط فيها طرفا الحركة الثقافية البربرية واتفقا على آليات التصعيد دون أن يتفقا على مآلاته فقد كان كل طرف يهدف لأن يجني منه في النهاية فوائد لحزبه في معركة أخرى بعيدا عن الثقافة. كانت الدعوة إلى إضراب المحفظة محل تحفظات من قبل المجتمع من منطلق أنه لا ينبغي استغلال المدرسة في الصراعات السياسية وأن العملية لم تكن ديمقراطية إذ لم تنبثق عن مشاورات واسعة مع أولياء التلاميذ فضلا عن أنها مفتوحة ومرتبطة بتطورات سياسية أخرى محتملة وغير متحكم فيها زيادة إلى أن المطالب ستتوجه إلى سلطة غير دستورية.

ومع هذا كله انطلقت “المقاطعة الدراسية” وسط وضع كان ينذر بالانفجار في أي لحظة، فقد حاولت حكومة مقداد سيفي الاقتراب من جناحي الحركة قصد التهدئة لكنها لم تفلح وذهبت إلى حد “إنشاء لجنة وطنية للأمازيغية” في بداية الأزمة. ومما زاد الوضع خطورة تعرض الفنان معتوب لوناس لاختطاف من الجماعات المسلحة في 25 سبتمبر، أياما فقط من بدء الحملة ليطلق سراحه في 10 أكتوبر وينتقل إلى فرنسا ليتابع الحملة من هناك. وفي نهاية ديسمبر تعرضت طائرة إيرباس الفرنسية لاختطاف قبل أن تتوجه إلى باريس وكان على متنها قائد جناح التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية البربرية فرحات مهني الذي نجا مثل بقية الركاب بأعجوبة.

لا أحد يمكن أن يجزم بعلاقة الحدثين بحملة المقاطعة الدراسية والتصعيد الشامل في منطقة القبائل لكنهما أضافا توابل أخرى للتوتر القائم لاسيما وأن فرحات مهني اتهم بالسفر إلى باريس لقضاء عيد رأس السنة في الوقت الذي بدأ الوضع يتعفن أكثر فأكثر. هذا الوضع الهش الذي وجد فيه دفع قيادة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى الانقلاب عليه في مارس 1995 وتعويضه بولد علي الهادي (الذي صار وزيرا للشبيبة والرياضة في حكومة بوتفليقة) قائدا جديدا لجناح التنسيقية.

وكان رد فعل فرحات مهني أن هذا الانقلاب، الذي كان وراءه سعيد سعدي، جاء لخدمة أجندة سياسية مرتبطة باقتراب الانتخابات الرئاسية المنتظرة في خريف نفس السنة، وهو ما جعله ينقل نشاطه إلى الأراضي الفرنسية أين أنشأ جناح الحركة الثقافية البربرية بباريس قبل عودته إلى الجزائر واستقباله برئاسة الجمهورية التي عرض لها مقترحات لإنشاء مجلس وطني للأمازيغية قبل موافقته على وقف المقاطعة الدراسية وهو المسعى الذي رفضه جناحا الحركة الثقافية البربرية جملة وتفصيلا وأنكرا عليه شرعية تمثيل الحركة. وهو ما دعا السلطة للتفاوض مع جناحي الحركة الثقافية البربرية الذي أفضى إلى بعد سنة دراسية بيضاء إلى إنشاء المحافظة السامية للأمازيغية التي دعي المناضل في الحركة الوطنية إيدير أيت عمران لرئاستها وضمت باحثين ولغويين وتربويين من مختلف المناطق الناطقة بالأمازيغية عبر الوطن كما أدرجت الأمازيغية في سلك التعليم في بعض المناطق الناطقة بالأمازيغية إلى جانب إدراج نشرة أخبار بالأمازيغية بلهجاتها المختلفة (القبائلية والشاوية والميزابية والترقية) في برامج التلفزيون العمومي.

لقد أتى هذا الاتفاق في الوقت بدل الضائع كما يقال، حينما استنفذت الحركة الاحتجاجية أدوات الضغط مع انتهاء موعد السنة الدراسية وكان لابد من انتظار مواعيد أخرى لافتكاك مكاسب أخرى. فإلى الموعد القادم.

يتبع