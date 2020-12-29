من قتل الراقي الشيخ أبو مسلم بلحمر ؟

الذكرى السنوية لوفاته

مرت سنة كاملة على وفاة الراقي إبن مدينة غليزان الشيخ “أبو مسلم بلحمر” الذي تعرض لطعنات قاتلة أودت بحياته وحياة أشهر راقي مثير للجدل في الجزائر، الذي خلف رحيله حزنا عميقا بولاية مسقط رأسه وباقي ولايات الوطن لما يتميز به من شهرة وإحترام كبيرين.

وبكثير من الحزن والأسى إستذكر محبو الشيخ بلحمر بغليزان وباقي ولايات الوطن ذكرى وفاته، التي عادت وأعادت معها ذلك الخبر السيئ الذي بلغهم بتعرض الراقي الذي كان بالنسبة لهم يمثل مخرجا من الهم والألم الذي كانوايعانون منه، وأحد الحلول للشعور بالراحة النفسية ،والروحية حين يلجؤون إليه طلبا للرقية الشرعية ،والتخلص من السحر ،والمس والعين، التي كثيرا ما يشتكون منها يوجدون لدى الراقي بلحمر الحل والشفاء.

ولحد الساعة لا تزال قضية قتل الشيخ بلحمر بمثابة اللغز بخاصة وأن التحقيقات التي جرت بشأنها لم تكشف بالتدقيق أسباب قتله ومن وراءها رغم توقيف القاتل وإعتقال أحد المشبه فيهم .

طعنات قاتلة من شاب مختل عقليا !

الشيخ أبو مسلم الذي كان راقيا معروفا وسط المجتمع الجزائري ويتردد عليه آلاف المرضى يوميا على بيته بغليزان وبعيادته الخاصة بالرقية الشرعية بمنطقة بلعسل، رحل بطريقة مؤلمة لما تعرض لإعتداء من قبل أحد الأشخاص من معارفه ممن كانوا يترددون عليه من أجل طلب الرقية أمام بيته وعائلته، والذي كان يعاني من إظطرابات نفسية وعقلية وكان يعالج عند الشيخ لفترة طويلة .

وحسب ما توفر لدينا من معلومات أن هذا الشاب تقرب من الشيخ بلحمر في حدود الساعة الثانية وعشرون دقيقة صباحا وتحت جنح الظلام، وقام بطرق الباب على عائلة بلحمر وطلب ملاقاة الشيخ الذي لم يرفض ذلك رغم أن عائلته كانت في كل مرة تحذره من الخروج في ذلك الوقت لاستقبال المرضى لكنه كان دائما يقول بأن ضميره لا بسمح له أن يرى شخصا مريضا يقصده دون أن يرقيه .

خرج الشيخ لإستقبال هذا الشاب الذي أصر على رؤية الشيخ وبمجرد خروجه فاجأه بطعنات كثيرة على مستوى جسده النحيف ورغم توسله له بأن ينعل الشيطان ويكف عن طعنه إلا أن ذلك الشاب كان مصرا على فعلته ووجه له طعنات كثيرة ولاذ بالفرار أمام مرأى زوجته وأبنائه الذين لم يجدوا وسيلة لإنقاذ والدهم سوى الإتصال بالشرطة وإسعاف الشيخ ونقله للمستشفى حيث فارق الحياة متأثرا بتلك الطعنات .

عائلة القاتل تبلغ الشرطة بعد اكتشاف أمره !

بعد يوم واحد فقط من ارتكابه حريمة قتل الشيخ بلحمر اكتشفت عائلة ذلك الشاب أنه هو القاتل لما صارحهم بالأمر حين عثر على بقع دم بلباسه الذي كان يرتديه يوم الجريمة، معترفا بما فعله وهو ما جعل عائلته تبلغ رجال الأمن الذين قاموا بتوقيفه وهو نائم وتحويله على التحقيق.

الجاني لم ينكر ما قام به واعترف بما فعله من جريمة نكراء في حق الشيخ بلحمر وقال بأن الجنية التي تسكنه هي التي طلبت منه أن يقتل بلحمر وأكد بأنه غي نادم على ذلك ولو رجع به الوقت لأعاد قتله، ليتم إيداعه الحبس المؤقت وعرضه على الخبرة العقلية لمعرفة مدى سلامة عقله .

قضية قتل بلحمر يكتنفها الغموض

قضية قتل الشيخ بلحمر لحد الساعة لم تتبين خيوطها ولا الأسباب التي دفعت الجاني لارتكاب فعلته وهوما يثير الكثير من التساؤلات حول حقيقة وملابسات القضية ، فالشيخ بلحمر كان محبوبا ومقبولا من الكثيرين خصوصا من يترددون عليه لكن يبقى سبب قتله مثيرا للغاية ؟

ويتسائل الكثيرون عن الدوافع التي جعلت القاتل يقتل الشيخ بلحمر وهل في الأمر إن وأخواتها؟ وهل القضية تتعلق بتصفية حسابات ؟ أم أن الجريمة كانت مخطط لها من قبل عصابة أرادت التخلص منه ؟

فبعد مقنل أبو مسلم راجت العديد من الروايات والشائعات حول سبب قتله لكنها لا تمت صلة بالحقيقة حيث لا يزال الغموض يكتنف القضية رغم توقيف القاتل الذي ظهر مختل عقليا ونفسيا، والذي لم يكشف عن شيء عن أسباب ارتكابه للجريمة سوى ربط ذلك بأمر تلقاه من جنية التي طالبته بقتل الشيخ بلحمر !

عائلته تشعر بالخطر وغيرت مكان إقامتها لوجهة مجهولة

وما حدث للشيخ بلحمر أمام مرأى زوجته وأبنائه، أثر كثيرا على أفراد عائلته بإعتبار أنهم شاهدوا بالتدقيق ما حدث لوالدهم من إعتداء فظيع وطعنات قاتلة ورأوه يغرف في بركة من الدم، وما زاد من تخوفهم هي تلك التهديدات التي سمعوها من القاتل خلال التحقيقات حيث قال بأنه مستعد لقتل نجله أيضا، وهو ما جعلها ترحل من غليزان وتغير وجهة إقامته إلى مدينة مستغانم في بداية الأمر لكن حدث ما لم يكن في الحسبان وهو محاولة أطراف مجهولة إقتحام بيتها بمستغانم ما جعلها تبلغ رجال الأمن .

وحتم هذا الوضع على عائلة بلحمر على ارحيل إلى وجهة غير معروفة حتى لا تتعرض للتهديد والملاحقة من قبل مجهولين، حيث لم يعرف سبب محاولة الاعتداء عليهم التي وقعت لهم وإن كانت العائلة قد تلقت تهديدات من قبل جعلها تتخوف على حياة أفرادها .

تل الشيخ بلحمر راجت العديد من الروايات التي حاولت تفسير مقتله على يد ذلك الشاب وربطها البعض بقضية أموال في حين ربطها آخرون بقضية تخريب عيادته التي قام مجهولون بتخريبها وسرقة عتادها الباهض الثمن وحينها صرح الشيخ بلحمر بأنه يعلم جيدا ما حدث معه وهناك من يريد له الشر ويريد تحطيم مشروعه .

وجاءت تصريحات زوجته لوسائل الإعلام يوم جنازته بأنها تعلم جيدا سبب قتله وأن الشيخ بلحمر كان يخبرها بكل شيئ ولن تسكت عن دم زوجها وستكشف كل شيئ مستقبلا وهو ما فتح باب التأويلات عن وجود قضية لغز في مقتل الشيخ بلحمر والأسباب التي دفعت إليها .

بشائر الشفاء أول جمعية للرقية الشرعية في الجزائر

كان الشيخ بلحمر قد أسس جمعية بشائر الشفاء للرقية الشرعية من العين والمس والسحر رفقة مجموعة من الأعضاء الفاعلين النشطين في هذا المجال، وتعتبر أول جمعية في الجزائر تختص في الرقية الشرعية والتي قام من خلالها بممارسة مهنته المحبوبة وشارك من خلالها في مختلف التظاهرات داخل وخارج الوطن .

وكان نشاط الجمعية عفويا في البداية بمعية ثلة من الرقاة تحت سقف مقر متواضع و بعد جدية وجندية أثناء الممارسة و انضباط مستمر بدأت تتكاثر وفود الزائرين من المرضى و المصابين فأصبحت قبلة للقاصدين من كل شرائح المجتمع على اختلاف مناصبهم و مشاربهم و مستوياتهم الكل و من بين هؤلاء المرضى قضاة محامون أطباء مهندسون أئمة و دعاة,طلبة و أساتذة رجال أعمال و اقتصاديون صحافيون و إعلاميون .

وكان الشيخ بلحمر ومن خلال الجمعية يرى أن الرقية الشرعية تستحق أن تحظى بحقها في المنابر العلمية كالجامعات و المعاهد الإسلامية و الملتقيات الفكرية و الحلقات الدينية ناهيك عن دور بيوت الله في هذا الحقل الدعوي، وما زاد من إقبال الكثيرين على الجمعية هو إدراكهم أن للجانب الروحي عن طريق الرقية الشرعية دور كبير في التخلص من الكثير من المشاكل التي استعصت عن الأطباء مثل المس والعين والحسد والاعمال الشبطانية كون عجزهم عن الإدراك كان في حد ذاته إدراك.إذ تأصل في أذهانهم أن الرقية الشرعية و الطب المعاصر كل منهما مكمل للآخر.

لم يتقاضى سنتيما من الحصص التي نشطها!

إقتحم الراقي أبو مسلم بلحمر مجال السمعي البصري من خلال تنشيطه للكثير من الحصص التقلزيونية التي شهدت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية عبر قتوات خاصة، التي إستغلت الشهرة الكبيرة التي كان يحققها الشيخ بلحمر من أجل رفع نسبة مشاهدة الجماهير لها داخل وخارج الوطن، بخصاة وأن هذه الحصص كانت تتميز بنوع من التشويق والسيسبانس من خلال ما كان يقدمه الراقي من معلومات تكون أحيانا غريبة ومشوقة في نفس الوقت، إستطاع أن يجلب بها المشاهدين ناهيك عن مستواه العالي في إدارة الحصة والنقاش وفصاحة لسانه .

وسبق وأن كشف الشيخ بلحمر لمقربيه أنه لم يقبض سنتيما من هذه المؤسسات الإعلامية وكان يترفع دائما في الخوض فيها إنطلاقا من أنه كان يريد الترويج للرقية الشرعية فقط وكشف بعض التجاوزات التي يرتكبها المشعوذين والسحرة وتخليص الناس والمرضى من هذه السموم والأفعال الشيطانية.

فتح عيادة متخصصة في الرقية لكنه إصطدم بعراقيل إدارية

الحلم الوحيد الذي لازم الشيخ بلحمر والذي كان يهدف إليه هو فتح عيادة متخصصة في الرقية الشرعية من أجل توفير كل شروط الراحة والعلاج للمرضى، فكان لا يجد فرقا بين العيادات الطبية وعيادة للرقية الشرعية، حيث ناضل وبذل كل جهوده من أجل بناء هاته العيادة بالقرب من منطقة سيدي خطاب بغليزان، وسهر على إنجازها وتجهيزها بشكل عضري، وبدأ العمل بها لفترة قصيرة لكن فرحته لم تكتمل عقب قرار السلطات الولائية التي أمرت بغلقها وتشميعها وتحويله على العدالة وحجز كل التجهيزات .

هذا الوضع حتم على بلحمر التوقف عن الرقية بالعيادة لمدة طويلة وعاد للرقية ببيته زإستقبال مرضاه بطريقة عادية جدا لكونه كان مطلوبا بكثرة لدى المرضى وضحايا السحر والشعوذة، وكان في كل مرة يرفع نداءات للسلطات الولائية من أجل تسهيل عمله وتركه يشتغل ومساعدته على فتح عيادته، ولم يكن متشائما أبدا رغم ما وقع له من مشاكل ومتاعب إدارية التي لاحقته بعد فتح عيادته.

أمين بن لزرق