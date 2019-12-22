من غير المعقول أن نستورد القمح لنبذر الخبز

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, أمس الأحد, خلال تدشينه للطبعة ال28 لمعرض الإنتاج الجزائري, إلى الحد من ظاهرة تبذير الخبز التي اعتبرها إهدارا للعملة الصعبة و خلال تفقده لأجنحة المعرض، صرح تبون بأنه بات “من غير المعقول أن تستورد الجزائر القمح ليتم بعدها تبذير الخبز”.

و اعتبر أن هذا التبذير يعد “اهدارا للعملة الصعبة”يذكر أن الجزائر تستورد سنويا 2ر6 مليون طن من القمح اللين و قد تم اتخاذ عدة إجراءات من طرف الحكومة سمحت بتحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية من القمح اللين عند مستوى 4 ملايين طن سنويا و قد بلغ إنتاج القمح الصلب سنة 2019 ما يعادل 32 مليون قنطار من جهة أخرى، أكد تبون على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية و العمل على تحسين نوعية السكنات و أعلن عن مشروع إنشاء بنك خاص بالمؤسسات الناشئة.

استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة و المصغرة

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأحد بالجزائر العاصمة عن استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة و المصغرة إضافة إلى انشاء حاضنات في جميع المدن الكبرى للوطن.

و أشار رئيس الجمهورية خلال افتتاح الطبعة ال28 لمعرض الانتاج الوطني قائلا “سنعمل على استحداث أكبر عدد من الحاضنات على مستوى جل المدن الكبرى للبلاد و التي ستكون تابعة لوزارة المؤسسات الناشئة و المصغرة”و تحدث الرئيس تبون ,الذي توقف مطولا على مستوى الجناح المخصص للمؤسسات الناشئة, مع مجموعة من الشباب حاملي المشاريع مطمئنا إياهم في هذا الصدد أن هذه الوزارة الجديدة ستضم في تشكيلتها الشباب و في ذات السياق أعلن رئيس الجمهورية عن انشاء بنك مكلف بمتابعة و مرافقة الشباب حاملي المشاريع و تابع الرئيس تبون قائلا “سيكون هذا البنك شريكا سيتكفل بمتابعتكم و تشجيعكم على تجسيد مشاريعكم “, داعيا الشباب إلى اكتساح هذا المجال.