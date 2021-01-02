من بينهم مهاجم “العميد” فريوي.. 6 لاعبين جدد في مفكّرة بلماضي 

ج.ن

يجدد “الخضر” العهد مع المنافسات الرسمية في شهر مارس المقبل عبر مواجهتي الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أمم أفريقيا.

ويواجه بطل أفريقيا في فترة التوقف الدولي القادمة تباعا زامبيا وبوتسوانا في مباراتين شكليتين، بعد أن حسم بطاقة التأهل للنسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا “الكاميرون 2022”.

وسيشرع الناخب الوطني جمال بلماضي في تجريب وجوه جديدة من اللاعبين مزدوجي الجنسية وكذا البطولة المحلية، تحضيرا لخلافة بعض الكوادر المقبلين على نهاية مسيرتهم الكروية، ولمضاعفة المنافسة وسط المجموعة، ومن بين الأسماء المرشحة لتعزيز خط هجوم محاربي الصحراء، المهاجم سامي الفريوي، الذي تألق بشكل لافت خلال الموسم الحالي مع فريق مولودية الجزائر في البطولة ودوري أبطال أفريقيا.

وحقق الفريوي أرقاما رائعة مع عميد الأندية الجزائرية في بداية الموسم الحالي، وهو ما جعله محل إشادة كبيرة من قبل الملاحظين والمتابعين.

المهاجم صاحب الـ29 عاما سجل 7 أهداف خلال المباريات الـ7 التي لعبها في مسابقتي البطولة ودوري أبطال أفريقيا، مقدما أداء هجوميا مميزا لفت انتباه الكثير من المتابعين.

ومنذ انضمامه لمولودية الجزائر الموسم الماضي، أسهم الفريوي في 23 هدفا خلال جملة 38 مباراة لعبها في مختلف المسابقات.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب انضم لـ”العميد” قادما من نادي لاريسا اليوناني، الذي حمل قميصه في موسم 2018-2019، من دون أن يحقق معه نجاحات كبيرة.

ومن بين الأسماء المرشحة لحمل قميص “الخضر”، خريج مدرسة تكوين نادي ليون، ومهاجم نادي نيس الحالي أمين غويري صاحب العشرين ربيعا، وجوهرة نادي أونجيه الصاعد المعار إلى نادي وولفرهامتون، الظهير الأيسر ريان آيت نوري صاحب 19 عاما، وبن زيمة الجديد لنادي ليون صاحب 17 سنة المهاجم ريان شرقي.

بلماضي تحدّث كثيرا عن نقطة شرح المشروع الرياضي الذي سطّره مع الخضر بدلا من إقناع اللاعبين باختيار الجزائر، موضحا أنه يعتبرهم جزائريين قبل كل شيء حين يتقدم للحديث إليهم، حيث قال بهذا الخصوص «مثلما قمنا به مع عوار نشرح المشروع الرياضي وطريقة العمل واللعب وأهداف المنتخب، لنكون واضحين مع اللاعبين منذ البداية».

وأضاف: «المشكل هل يستمعون لنا ويتجاوبون معنا وهل يفهمون ما نقوله لهم، وذلك لديه عدة اعتبارات، أولها كيف كانت تربيتهم، وكيف يرون مشروع مسيرتهم الكروية».

وكان بلماضي قد باشر مهمة جلب عناصر جديدة إلى الفريق الوطني، بداية من نهاية كأس أمم إفريقيا حيث استدعى كل من المدافع المحوري رحو سبانو، بالإضافة إلى المدافع مديوب ومتوسطي الميدان بولحية وزرقان بداية من تربص شهر أكتوبر المنصرم، ليعلن الجمعة عبر أمواج الإذاعة الثالثة عن نيته في تدعيم صفوف أبطال إفريقيا بخمسة لاعبين جدد من مزدوجي الجنسية، وهو ما سيتم بداية من أول تاريخ الفيفا لسنة 2021 شهر مارس المقبل، لمنحهم وقت لعب وتجريبهم عن قرب في مواجهتي زامبيا وبوتسوانا لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022، التي ضمن الخضر المشاركة فيها للمرة 19 في تاريخهم والخامسة على التوالي، والثانية تحت قيادة المدرب جمال بلماضي.