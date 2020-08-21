المؤتمر…من التحضير إلى الجاهزية

بقلم احسن خلاص

ضمن تلك الحركية الدؤوبة التي صارت تعرفها مدينة الجزائر من خلال انطلاق ورشات البناء الفكري والسياسي والاجتماعي للثورة والذي تجسد كما ذكرنا سابقا في الشروع في إعداد أرضية سياسية وتنظيمية ليناقشها القادة السياسيون والميدانيون ووضع أسس التنظيمات الاجتماعية والمهنية لتكون السند المدني للثورة لاسيما في المناطق الحضرية وإخراجها من دائرة الفلاقة والمتمردين القابعين في الجبال التي حصرت فيها وتزويد الثورة بنشيد “قسما” الذي ألفه مفدي زكريا بطلب من رمضان عبان.

وفي خضم هذه التفاعلات يلتحق القائد محمد العربي بن مهيدي بمدينة الجزائر قادما إليها من وهران على متن قطار برفقة المناضل علال الثعالبي، انتقل وكله شغف لالتقاء عبان، هذا الرجل الذي كثر الحديث في الداخل والخارج عن أسلوب عمله الجديد. وكان بن مهيدي قد رجع قبل أيام من القاهرة خالي الوفاض وقد ملأه غضب من أداء الوفد الخارجي ولاسيما بن بله في الجانب المتعلق بإيصال السلاح من جهة وبكشف جميع تفاصيل الثورة للسلطات المصرية من جهة أخرى وإن كان دعم هذه الأخيرة للثورة لم يكن لتشوبه شائبة فقد آوت ونصرت قيادة الخارج وفتحت أحضانها لكل وافد إليها من قادة الثورة مقابل أن تجد الثورة الجزائرية بجانبها حليفة لها في سياستها القومية العربية آنذاك.

وصل بن مهيدي إلى مدينة الجزائر وأول من التقى فيها بن يوسف بن خده قبل أن يلتقي رمضان عبان لأول وتبدأ رحلة جديدة لبن مهيدي ضمن خارطة عمل مختلفة تماما لما دأب عليه منذ عام ونصف من العمل الثوري المبني على تصور عمليات استعراضية “جنونية” طامحة لإنجاز ديان بيان فو جزائري يرغم فرنسا على الفرار من الجزائر مثلما فرت من الفيتنام وهو ما جعله يعود من القاهرة محبطا من عدم تمكنه من الحصول على السلاح منها كما لم يتحصل عليه من المغرب قبل ذلك. ولأن الرجل ثائر لا يهدأ له بال ولا يفهم إلا في مهنة الثورة فقد ركب القطار الجديد المؤدي إلى الصومام الذي ظهر له الأكثر وضوحا وقد جاء في وقته ليضع حدا للارتجالية وسوء التنظيم ويزود الثورة بمؤسسات متينة لكي لا تتوقف بغياب الرجال.

عكف بن مهيدي رفقة عبان على دراسة ومراجعة مشروع وثيقة أرضية الصومام في بيت الشيخ خير الدين بعد أن أنهت هيئة تحرير متكونة من عمر أوزقان وعبد الرزاق شنتوف وعبد المالك تمام ومحمد لبجاوي عملها الذي شرعت فيه منذ بداية السنة تحت إشراف عبان. كان الرجلان حريصين على إعداد وثيقة تنظيمية لجيش التحرير الوطني للانتقال به من “جماعات مسلحة” الى جيش عصري موحد التنظيم على مستوى التراب الوطني كله وثيقة سياسية تنتقل بالثورة من بعدها الإقليمي إلى البعد الإنساني الذي يقدمها على أنها ثورة شعب من أجل استقلاله مفتوحة على دعم دولي واسع دون شرط ولا احتواء من أي قوة دولية أو إقليمية في عز الحرب الباردة والصراعات القائمة بين الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي على اكتساب مواقع في بلدان العالم الثالث لاسيما وأن القوتين العظميين نشأتا ضمن مسار نظام دولي جديد يتجاوز عهد الإمبراطوريات الاستعمارية.

كما ظهرت حاجة العربي بن مهيدي للانخراط في المسار الجديد كانت حاجة عبان ملحة لسند ثمين من قبل رجل من طراز بن مهيدي الذي كان بمثابة الجسر بين تلك المرحلة الانتقالية التي تقودها مدينة الجزائر وبين مرحلة الانطلاقة الأولى في أول نوفمبر فمشاركة العربي بن مهيدي وبلقاسم كريم (عضوين من جماعة الستة) في الاجتماع القادم كفيلة بأن تزيل عنه طابع القطيعة مع الانطلاقة النوفمبرية وأن لا ينظر إلى الوثيقة على أنها “ردة على الثورة” وانقلابا على مبادئ نوفمبر. لقد وضع مشروع الأرضية بين القادة من أمثال بلقاسم كريم وبن يوسف بن خده وبن مهيدي وعبان وخضعت للمناقشة والتمحيص والتنقيح بالنظر إلى أنها الوثيقة التي ستلزم الثورة والثوار لمدة طويلة.

في جوان من 1956 بدأ شد الرحال إلى منطقة الصومام وما حولها مشيا على الاقدام وعلى شكل جماعات متفرقة تخللتها لقاءات مع كريم وبن مهيدي وعبان وأوعمران جمعت في الطريق طلبة ونساء وجنود من جيش التحرير الوطني، كانت فرصة للقادة بأن يشرحوا الأهداف ويعبئوا المعنويات قبل أن يواصلوا الطريق نحو الصومام وقد لا نحتاج إلى ذكر تفاصيل البغلة “البياعة” لتي انفلتت وفرت إلى مركز أمني محملة بجزء من وثائق الثورة، هذه الحادثة التي حملت القادة على أن يستقر رأيهم على عقد الاجتماع في منطقة ايفري أوزلاغن التي كانت توفر الأمان والاطمئنان بخلوها التام من الخونة والعملاء وصعوبة وصول القوات الفرنسية إلى اكتشاف المكان الذي ضرب عليه مجاهدو المنطقة الثالثة وعلى رأسهم قائد ناحية القبائل الصغرى عميروش ايت حمودة حصارا أمنيا محكما فقد منع الدخول إلى تلك الناحية والخروج منها لمدة شهر كامل أي قبل وأثناء المؤتمر وبعده بأيام حفاظا على سرية الاجتماع وأمن القادة الذين تعرف بعضهم منهم على الآخر لأول مرة.

استقبلت الوفود المشاركة تحت الحراسة الشديدة وهيئت لها الإقامة والظروف والإمكانات اللوجستية ووضع السكان تحت تصرف المؤتمرين 6 منازل تقع كل واحدة منها في قرية من قرى ايفري وتخضع لمواصفات اختيرت بعناية، ومن شروطها أن تحتوي على ثلاث غرف لكل واحدة على الأقل وأن تحتوي على بابين للدخول والخروج وهي الميزة التي كانت تتميز بها أغلب منازل منطقة القبائل. وقد ذكر لنا المجاهد عبد الحفيظ أمقران الذي كان من كتاب المؤتمر أن هذا الأخير لم ينعقد فقط في الدار التي وضع حولها النصب التذكاري والمتحف بل احتضنت الاقتتاح والاختتام فقط لأن الاجتماعات توزعت على المنازل والقرى الستة التي ذكرناها بمعدل يومين أو ثلاث لكل منزل. كان المؤتمرون ينتقلون احتياطا لأي طارئ بالرغم من الطوق الأمني المفروض على تلك الناحية كلها بحيث كلف المجاهد قاسي باستقبال وفد الشمال القسنطيني المتكون من سبعة أعضاء عند المدخل الشرقي وتأمين وصولهم إلى مكان الاجتماع لتبدأ اللحظة التاريخية.

يتبع