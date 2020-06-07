من أخطر ؟ كورونا أم البشر؟

أسبوع حافل في العالم، جاء يوم السبت الماضي ليكون خاتمة أسبوع مريع يحمل في طياته بشاعة أكثر مما حملها هذا العام منذ هلوله جاء السبت بوفاة الطفلة زهرة شاه على يد وحوش برية لا يرتقون لان يكونوا من جنس البشر .

بدأ كل شيء بموت مواطن أمريكي ذنبه انه خلق ببشرة سوداء توفي تحت ركبة رجل أبيض، للوهلة الاولى يخيل إليك أننا نتحدث عن عصر العبودية والرقيق لتتفاجأ أن ذلك حدث في أرض شعارها الحرية والإخاء وفي عام هو عام غريب بامتياز2020 لتقوم الدنيا ولا تقعد في الولايات المتحدة الأمريكية.

لتأتي الفيلة الأم في المركز الثاني التي اغتيلت وجنينها فقط لانها وثقت ببني البشر، بعد ان تم إطعامها حبة أناناس ملغمة بمفرقعات لتنفجر داخل فمها مخلفة أضرار كبيرة لتنفق الفيلة الحامل بجنينها في نهر في الهند في مدينة كيرالا ليكون ذنبها الوحيد انها جاعت فخرجت باحثة عن الاكل لتأكل فاكهة ملغمة انفجرت في فمها فلجأت الى النهر لتخفف اوجاعها بشرب الماء لتخور قواها هناك وتلفظ انفاسها وبداخلها جنين لم يرحمه البشر ليرى النور ولو لمرة واحدة .

لتاتي الخاتمة الشعواء لفاطمة شاه، طفلة باكستانية عمرها ثمانية سنوات، بعث بها أبواها المعدمان لتعمل خادمة ومربية اطفال لدى عائلة باكستانية ميسورة ليس طلبا للمال ولكننها كانت تعمل لديهم مقابل ان تكمل دراستها لعلها تفوز بمستقبل أفضل، ورغم كل الاعمال المنزلية التي تفوق عمرها كثيرا والتي كانت موكلة لطفلة في عمرها بجانب رعاية طفل صغير ففاطمة تبقى مجرد طفلة رأت بغبغائين في قفص فأرادت إطعامهما خارج القفص ليهربا بكل عفوية طلبا للحرية تاركين القفص فارغا ولان الببغاء أغلى من الانسان فما إن رإت الزوجة القفص فارغا حتى انهالت على الصغيرة بالضرب المبرح لليأتي الرجل الزوج القوي ليكمل ما بدأته زوجته بضربها بكل وحشية على كل انحاء جسدها النحيل لتتهاوى أمامهما وتفارق الحياة قبل ان يصلا بها إلى المستشفىل ليجلسا في قفص الببغائين من جديد وينتظرا مصيرا يليق بفعلتهما الخسيسة.

أزمة كورونا لم تعد مسألة صحية فحسب بل هي مسألة اخلاقية فمن لم يُعد حساباته بعد هذه الازمة ولم يتخلق بأخلاق بني البشر متنكرا لجانبه الحيواني الطاغي عليه بامتياز هو أخطر من فيروس كورونا نفسه ولن ينجح اي بروتوكول علاجي في ترويضه او تأنيسه أو شفائه، فالاخلاق لا علاقة لها بالأديان هي صفة انسانية يتميز بها الانسان عن الحيوان وعن باقي المخلوقات لنصل إلى قول أمير الشعراء “إنما الأمم الأخلاق مابقيت فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا” ودمتم سالمين …

فاطمة الزهراء شنتوف