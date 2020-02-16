منع دخول 6الاف قنطار من البضائع الفاسدة

كشف بيان المديرية الجهوية للتجارة التي تضم خمس ولايات وهي تلمسان ، عين تموشنت ، سيدي بلعباس ، وهران ، مستغانم عن ارتفاع تهريب السلع عبر الموانئ بطرق احتيالية وعدم احترام قوانين الاستيراد ما جعل مصالحها تمنع 06 آلاف طن من البضائع من الدخول إلى التراب الوطني عبر موانئ الغزوات ، وهران ومستغانم خلال السنة الماضية والتي قدرت قيمتها ب90 مليار سنتيم ، في حين أحصت ذات المصالح تهرب التجار من فوترة البضائع لعدم أداء الضريبة ما كبد الخزينة مبالغ مالية كبيرة قدرت بأكثر من 650 مليار سنتيم خلال نفس الفترة .

هذا وقد قامت فروع المديرية الجهوية بالولايات الخمس التابعة لها ب 176961 تدخلا وتسجيل 12219 مخالفة متنوعة بين الممارسات التجارية ومراقبة النوعية كما تم تحرير 11546 محضر متابعة، حُول أغلبها إلى العدالة للفصل فيها، كما تم تسجيل مبلغ 650 مليار سنتيم عدم فوترة للسلع، كما تم اقتراح إغلاق 791 محلا تجاريا مخالفا، وفي المقابل تم حجز كميات هامة من السلع غير المطابقة، كانت معروضة بالمحلات التجارية، وبلغت قيمتها المالية 18 مليار سنتيم ، ومن اجل مراقبة السلع المستوردة قامت مديريات التجارة بكل من مستغانم تلمسان ووهران بالقيام 1691ب رفعا لعينات من السلع التي حُولت إلى التحاليل المخبرية، إلى جانب إجراء 14876 تحليلا لعينات في الموانئ بعين المكان بفضل المعدات المتنقلة للتحاليل التي تتوفر عليها مصالح مديريات التجارة، التي تقدم التحاليل بموقع السلع بدون أخذ العينات إلى مراكز التحاليل؛ ما يمكن من تسريع عمليات المراقبة.



محمد بن ترار