منع تغول الإدارة أهم مقترحات مسودة الدستور



* أتوقع انقسام السياسيين بين مؤيد و معارض



* من السابق لأوانه تقييم أداء الحكومة





اعتبر المحلل السياسي علي ربيج في حوار خص به ” الوسط” بأن مسودة الدستور تضمنت العديد من الإصلاحات والتغييرات على مستوى السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية في مجال حقوق الإنسان و ترسيم معالم الحكم الراشد ، مشيرا بأنها مجرد اقتراحات وأفكار تم طرحها للنقاش التشاور مع فواعل المجتمع الجزائري، لافتا بأن هناك رغبة لتبني نظام شبه رئاسي يجمع ببن قواعد وآليات النظام الرئاسى من خلال تضمينه لصلاحيات رئيس الجمهورية السابقة مع إعطاء صلاحيات ومهام المراقبة والمساءلة للبرلمان اتجاه أداء السياسي للحكومة و إمكانية سحب الثقة.





بداية ، ماهو تعليقك على ماتضمنته مسودة الدستور؟



مسودة الدستور تضمنت العديد من الإصلاحات والتغييرات على مستوى السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية في مجال حقوق الإنسان و ترسيم معالم الحكم الراشد و هي مجرد اقتراحات وافكار تم طرحها للنقاش التشاور مع فواعل المجتمع الجزائري، واللافت للنظر أن هناك رغبة لتبني نظام شبه رئاسي يجمع ببن قواعد وآليات النظام الرئاسى من خلال تضمينه لصلاحيات رئيس الجمهورية السابقة مع إعطاء صلاحيات ومهام المراقبة والمساءلة للبرلمان اتجاه أداء السياسي للحكومة و إمكانية سحب الثقة، استحداث منصب نائب الرئيس والذي أتوقع أنه سيكون محل نقاش و إثراء من قبل الطبقة السياسية لاسيما الطريقة التي يمكن من خلالها الوصول الى منصب نائب الرئيس، هل عن طريق التعيين أو الانتخاب يوم انتخاب رئيس الجمهورية ، وهذا ماهو معمول به في الأنظمة الرئاسية وأنا أتوقع أن هذا المنصب سيتم اعتماد طريقة التعيين، تغيير ايجابي تم تسجيله متعلق بالتخلي عن المجلس الدستوري وتعويضه بمحكمة دستورية من مهامها الفصل في المنازعات القانونية و المراقبة الصارمة لتطبيق أحكام قانون، على مستوى استقلالية القضاء لاحظنا وجود إرادة للدفع نحو حماية واستقلالية القاضي و خلق الظروف والإمكانيات لأداء مهامه بعيدا عن أي ضغوطات سياسية أو مهنية، إبعاد وزبر العدل النائب العام من عضوية المجلس الأعلى للقضاء وتوسيع عدد الأعضاء، منع تدخل وتغول الإدارة إخضاعها للمراقبة الشفافية عند أداء المهام أو تقلد المناصب الإدارية، تعزيز وتقوية مطالب الحراك الشعبي من خلال دسترة الحراك و حماية الحق في التظاهر و التخفيف من الإجراءات القانونية والإدارية فيما تعلق بالحق في التظاهر وإنشاء وتكوين الجمعيات ذات الطابع السياسي الأحزاب السياسية، على مستوى السياسة الخارجية هناك مسعى دستوري للدفع نحو ترشيد و تفعيل النشاط الدبلوماسي والسياسة الخارجية الجزائرية عبر الانخراط في المساعي الأممية والدولية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين،

لكن وحسب رأيي لا توجد إشارة أو نية نحو مراجعة العقيدة العسكرية للجيش الوطني الشعبي والمتمثلة في رفض الانخراط والمشاركة في العمليات العسكرية خارج الحدود، عدم التدخل في الشؤون للداخلية للدول، تبني الحلول السياسية ورفض عسكرة الأزمات الدولية.





كيف تتوقع ردود الطبقة السياسية على مسودة الدستور؟



أتوقع موقفين ، موقف سيعلن عن استعداده الانخراط في النقاش والتشاور حول المسودة وسيعمل على إثراء المسودة من خلال فتح النقاش على مستوى هياكل الجمعيات والأحزاب السياسية، وإشراك القاعدة، وهذا بهدف توسيع دائرة المشاورات لكل الأعضاء المناضلين المتعاطفين مع هذه الأحزاب لإعطاء وجهات نظرهم وتقديم الانتقادات والاقتراحات، أما الفريق الثاني سيرفض المشاركة في المشاورات للأسباب السياسية المعروفة وهي المرحلة الانتقالية، المجلس التأسيسي، الاستمرار في الحراك الشعبي، ورفض أي مبادرة ورفض الإنخراط في النقاش والتشاور حول المسودة وسيعمل على الطعن في أي قرار والتمسك بآرائه.





* تقييمك لسياسة الدولة في مجابهة أزمة كورونا؟





أعتقد أنه من السابق لأوانه أن تقيم أداء الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، مادام لازلنا نواجه الأزمة، ولكن يمكن أن نحدد العناصر التي يمكن من خلالها تقيم أداء الدولة و الإجراءات التي تبنتها في مواجهة هذا الوباء، أولا من الناحية التنظيمية و الإجراءات المتخذة، من جهة أخرى من ناحية الاتصال هل هناك شبه تحكم لإدارة الأزمة عن طريق الاتصال المؤسساتي و الاتصال الرسمي، وهنا تجدر الإشارة بأنه لأول مرة استطاعت مؤسسات الجمهورية و الناطق باسم الحكومة التنسيق، لم يكن هناك تضارب في التصريحات مما أعطى نوع من الإيجابية و الارتياح لدى المواطنين، وأصبح ينتظر الندوة التي تعقدها لجنة متابعة وباء والتي وفقت في إدارة الأزمة خاصة من ناحية الأرقام، يقيم أيضا أداء الحكومة من خلال تزويد السوق بما يتعلق بالمستلزمات الطبية، حيث أصبح الفيروس يفرض على مستخدمي القطاع الصحي وسائل أكثر تطورا و أكثر فعالية في مواجهة هذا الوباء، مما جعل الحكومة تتجه نحو الاستيراد.





حاورته : إيمان لواس