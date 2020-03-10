منع التجمعات و التظاهرات كإجراء وقائي

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أعطى لكل الطاقم الحكومي، تعليمات بـ”منع التجمعات”، سواء التجمعات الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وحتى السياسية، حرصا على عدم توسع بؤرة تفشي فيروس “كورونا” في الجزائر، مطمئنا بالمقابل المواطنين، أن الوزارة مسيطرة على الوضع، عن طريق “خلية يقظة” تضم كل مصالحها، لمتابعة مجريات الأمور لحظة بلحظة.

كما أكد الوزير خلال نزوله ضيفا بمنتدى “الشعب، أنه من حسن حظ الجزائر، أن كانت سباقة، في أخذ احتياطاتها من كورونا، مع تسجيل 20 إصابة مؤكدة فقط بالفيروس، في حين لم يتسنى الوقت، لبلدان مجاورة حتى لأخذ احتياطاتها، والكل شاهد كيف أن مدنا بأكملها، وضعت تحت الحجر الصحي، مضيفا أن تفشي فيروس كورونا في الجزائر، بلغ 2 إلى 3بالمئة فقط، وبالتالي في إطار العمل التوعوي للوزارة، سيتم إطلاق حملات تحسيسة واسعة، تشمل كل القطاعات، عن طريف مطويات ، ملصقات إشهارية، وومضات إشهارية متلفزة، إلى دورات تعريفية بالمرض موجهة للأئمة، إلى جانب إثراء موقع وزارة الصحة، ليكون ملم بكل المعلومات الضرورية، للحفاظ على صحة المواطن.

فتح 5 مخابر لتخفيف الضغط على “معهد باستور”

من جهته، أفصح بن بوزيد، أنه سيتم قريبا فتح 5 مخابر، في خمس ولايات هي: وهران، وقسنطينة، ورقلة، سطيف، وتمنراست، قصد تخفيف العبء على المواطن، من جراء التنقل إلى العاصمة، لعمل فحوصات لدى معهد باستور، الذي يمتلك جهاز واحد، يقوم بتحاليل الكشف عن فيروس كورونا، في انتظار أن تعمم العملية، عبر كل ولايات الوطن.

في ذات السياق، ركز ذات المتحدث، أنه لا يوجد علاج مضاد لـفيروس كورونا، أو حتى تلقيح يحمي من المرض، مرحبا بالمناسبة، بأي اقتراح في هذا الخصوص، سواء من الدكتور بوناطيرو أو غيره.

منع تصدير الكمامات والوسائل الوقائية الأخرى

وشدد ضيف منتدى الشعب، على ضرورة مراقبة كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، بكاميرا رقمية حرارية، إلى جانب وضع المرضى للكمامات، وليس الأشخاص السليمين، لأنه على حد قوله لا يحميهم، بالإضافة طبعا الى التدابير الوقائية الأخرى، من غسل وتعقيم الأيدي بالمحلول الكحولي، الى تفادي الاتصال الجسدي مع كل من تظهر عليه أعراض المرض.

في حين، أعلن الوزير، أنه للاحتياط اتصل بكل المستوردين، والمنتجين المحليين، لمنع تصدير الكمامات، والوسائل الوقائية الأخرى، كمحلول التعقيم وغيرها، منوها بالمناسبة، أنها مخزنة بأعداد كافية، في حين أن الوزارة، أعدت مسبقا لمخططات وقائية محتملة، في حال تغير الوضع الوبائي إلى الأسوء.

تخصيص 82 ألف سرير و303 مركز صحي لاستقبال المصابين المحتملين

من جهة أخرى، وعد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالصراحة والشفافية، فيما يخص إعطائه للمعلومات والمعطيات الصحية الدقيقة، لوضعية المستشفيات والمصابين، مشيرا في نفس السياق، أنه قد أعطى تعليمات لكل مدراء المستشفيات، عبر الوطن، بتخصيص جناح خاص لاستقبال المصابين المحتملين بـ”كورونا”، وصلت حسب مداخلة إلياس رحال، المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، إلى تخصيص 82 ألف سرير، 303 مركز صحي، لهذا الغرض.

مريم خميسة