منع “الإعلام الوطني” من تغطية النشاطات الرئاسية يجرّ الوزير الأول إلى المساءلة

وجّه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، السعيد زوار، سؤالا كتابيا إلى الوزير الأول عبد العزيز جراد، حول منع القنوات الإعلامية الوطنية من تغطية زيارات رؤساء بعض الدول إلى الجزائر.

وقال النائب البرلماني في سؤاله، إن الممارسات نفسها التي كانت تشهدها الفترة السابقة لا تزال سارية المفعول، معتبرا أن كل ما تم تقديمه من وعود لترقية الإعلام وتحريره بشقيه العمومي والخاص والاهتمام بالمفاءات الاعلامية الشابة مجرد وعود لم تجسد بعد.

وعبّر النائب عن أسفه الشديد من تلك الممارسات: “لا يعقل أن تنقل القنوات الخاصة البث الحي لزيارة رسمية لرؤساء دول وبحضور رئيس الجمهورية ممثل الدولة وناطقها الرسمي عبر قنوات أخرى أجنبية في حين تحرم قنواتنا من البث الحي.