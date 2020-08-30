منع أعضاء السلطة من الادلاء بتصريحات قبل ضبظ مخطط اتصالي

منع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، على كل المنتسبين لسلطة الانتخابات التصريح لوسائل الاعلام بخصوص العملية المتعلقة بالاستفتاء على تعديل الدستور المقرر يوم الفاتح نوفمبر القادم في انتظار ضبظ المخطط الاتصالي الخاص بهذا الموعد الساسي , مؤكدا أنه تم تحديد هذا التاريخ بعد حوار واستشارة بينه وبين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كما طالب الولاة ووزارة الداخلية منحه المعلومات الخاصة بالعتاد الانتخابي قبل يوم 2 سبتمبر القادم

وحسب مراسلة لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 27 أوت الجاري , كشف فيها ان تحديد تاريخ الاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر القادم جاء بعد استشارة وحوار بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مشددا على أن ظروف وأسباب اختيار هذا اليوم المصادف لعيد الثورة المجيدة، ليس بالصدفة، وإنما نابعة من أطر خاصة ومسببات هادفة في هذه المرحلة وشدد شرفي لكل أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مركزيا ومحليا على ان تفسير اختيار هذا التاريح للرأي العام يبقى من صلاحيات رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذه المرحلة

وفي نفس التعليمة طالب رئيس السلطة أعضائها كل حسب مسؤولياته الاستعداد لما يؤول للسلطة القيام به في المجال الإعلامي وذلك بصفة منظمة وفق البرنامج الذي سيعتمد في هذا الشأن، وحتى تضمن الفعالية المرجوة من ذلك المسعى يستوجب الامتناع عن أي نشاط إعلامي في المرحلة الراهنة والتي هي مخصصة لتدخلات رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الهادفة إلى توحيد المفاهيم والمحاور التي ينبغي معالجتها، وهذا إلى غاية إبلاغكم بمخطط الاتصال الذي ستعده السلطة المستقلة وذكر شرفي ان هذا الأخير سيكون الإطار المنظم والمنسجم لإعلام الرأي العام بما تقتضيه المهام الموكلة للسلطة المستقلة والهادفة إلى تعميق الديمقراطية الدستورية وترقية الفعل الانتخابي.

ومن جهة أخرى دعا شرفي المنسقون الولائيون و ولاة الجمهورية و وزارة الداخلية والجماعات المحلية بكافة المعلومات المتعلقة بالعتاد الانتخابي من صناديق اقتراع وبطاقات الناخب والوكالات والحبر الفسفوري قبل تاريخ 2 سبتمبر القادم