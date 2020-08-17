منعطف جديد في العمل الثوري

بقلم احسن خلاص

ولأن الثورة لم تندلع إلا لتستمر إلى غاية تحقيق النصر ونيل الاستقلال المنشود ولأنها ملك للشعب الجزائري كله وإن كان الفضل للبادئين والمبادرين في نوفمبر 1954، ولأن من المبادئ التنظيمية للثورة منذ اندلاعها مبدأ القيادة الجماعية فإنه من الطبيعي بعد أن لم يبق على أرض المعركة في الداخل إلا بلقاسم كريم بعد غياب ديدوش وبن بولعيد وبيطاط وبوضياف وبن مهيدي بين شهيد وسجين وملتحق بالوفد الخارجي، أن تسلم الثورة نفسها لقيادات جديدة تواصل الكفاح ضمن البرنامج النوفمبري المسطر، لاسيما ضمن الحلقات التي لم تستكمل بعد وعلى رأسها أن يتاح للثورة أن يكون لها امتدادات شعبية واجتماعية تجعلها ثورة شاملة غير مقتصرة فقط على المواجهة المسلحة وهو ما أكده بيان أول نوفمبر الذي أناط بجبهة التحرير الوطني إنجاز مهمتين في آن واحد وهما المهة الداخلية عن طريق العمل في الميدان السياسي وميدان العمل المحض والمهمة الخارجية وهي جعل القضية الجزائرية واقعا في العالم كله.

كان قادة الثورة الأوائل، ولكونهم مناضلين سياسيين في حركة انتصار الحريات الديمقراطية، يدركون أن الثورة لم تكن لتدعي حصريا أن نجاحها مرتبط بتحقيق نصر عسكري بحت على القوة الاستعمارية المدججة المدعومة من الحلف الأطلسي لأن أي هزيمة عسكرية هي بمثابة وأد لها في المهد، لذا توسعت مداركهم إلى ضرورة تزويدها بتنظيم أقوى وبحشد أكبر للقوى الاجتماعية والسياسية في الداخل وبدعم دولي واسع، حيث نقرأ في بيان أول نوفمبر وفي البند الثاني من فقرة الأهداف الداخلية: “تجميع وتنظيم جميع الطاقات السليمة لدى الشعب الجزائري لتصفية النظام الاستعماري”، هذا النظام الاستعماري الذي شرع في حرب مواقع متعددة الجبهات مستغلا اهتمام الثورة في بدايتها بالعمل المسلح المحض، عن طريق ما يسمى حرب العصابات، لغزو المجال السياسي ليظفر لنفسه بحلفاء من الداخل ليعزل جبهة التحرير الوطني سياسيا ويجند قوى مناوئة لجيش التحرير الوطني في الميدان. لذا كان على جبهة التحرير الوطني أن تتدارك الوضع بفتح أبوابها لأطراف سياسية واجتماعية بالرغم من المواقف المعادية، بين المتحفظة والمترددة والرافضة للكثير منها لاندلاع الثورة إلى حد أن بعضها وصفها بأعمال تخريبية.

كان خروج رمضان عبان من السجن في جانفي 1955 ووضعه تحت الرقابة القضائية التي كانت تلزمه بالتوقيع لدى جندرمة الأربعاء ناث براثن كل 15 يوما، بمثابة منعطف هام ساعد على إتمام مهمة تجميع وتنظيم الطاقات حول جبهة التحرير الوطني. ويؤكد خالفة معمري بشهادة نقلها عن المناضل عبد الله فاضل أن بيطاط كان أول من اتصل بعبان في بيته بعزوزة حيث حمل بيطاط فاضل رسالة تدعو عبان للالتحاق بالثورة وكان بيطاط يريده مساعدا لديه بالنظر إلى خصوصية المنطقة الرابعة التي يوجد فيها مقر الحاكم العام الفرنسي وصعوبة العمل فيها ولغلبة العمل السياسي بها على العمل المسلح. فما كان من عبان إلا أن طلب مهلة أيام للاستراحة من عناء السجن قبل أن يتخذ القرار. ولم تمض إلا أسابيع قليلة حتى جاءه أوعمران موفد بلقاسم كريم ليجدد له الدعوة للعمل إلى جانبه لكن عبان فضل بعد مناقشة دوره والوقوف على نقائص الثورة التنظيمية أن يلتحق ببيطاط ليكون له مساعدا لتنظيم العمل بمدينة الجزائر على أن يتولى أوعمران قيادة جيش التحرير الوطني في معاقل المنطقة الرابعة بالمتيجة وما حولها.

ولم تدم رفقته لبيطاط طويلا إذ كان توقيف هذا الأخير ايذانا بدور جديد لعبان الذي كان قد أتى به بلقاسم كريم إلى المناضل رباح لخضر حيث كلفه مكلفا بايوائه وتوفير شروط عمله. ويذكر خالفة معمري شهادة عن رباح لخضر مفادها أن كريم طلب من رباح لخضر أن يلبي له جميع ما يطلب دون أن يسأله عما يقوم به، وقد عبر كريم بهذه الكلمات عن طبيعة شخصية عبان التي أثرت أيما تأثير على المسارات التي اتخذتها الثورة لمدة لا تقل عن 30 شهرا كانت المدة التي قضاها عبان من زمن الثورة.

يشرع رمضان عبان منذ أفريل 1955 في عمل طويل لتدارك تأخر جبهة التحرير الوطني في عملية الحشد والتأطير السياسي الذي كان يبتغي منه في البداية ضم جميع القوى الوطنية المؤمنة بالاستقلال في جبهة التحرير الوطني لاسيما الكثير من مناضلي حركة انتصار الحريات الديمقراطية الذين ظلوا على هامش العمل مترددين أو من الذين سئموا منهم من انقسامات حركة انتصار الحريات الديمقراطية وفق ما كان مسطرا في بيان أول نوفمبر. غير أن شروع جاك سوستال بأمر من منديس فرانس في لقاءات مع المركزيين والعلماء والمنتخبين والشيوعيين وحركة فرحات عباس، بغية خلق قوة موازية للتفاوض على وضع ما للجزائر، جعل عبان، بدل أن يندد بها أو يحاربها، يتحرك هو الآخر تجاه هذه الأطراف السياسية قصد منع انضمامها إلى المعسكر الكولونيالي أو التعامل معه وكان هدفه الذي أسّر به لزوجته عزة أن لا يترك شيئا لفرنسا. وكان العمل دؤوبا في سبيل ذلك حيث اتصل بجميع هذه الأطراف وطالبها بالانضمام الفردي لجبهة التحرير الوطني وحل تنظيماتها فكان له ما أراد باستثناء الحزب الشيوعي الذي أطلق عمليات مسلحة موازية بواسطة هانري مايو دون أن يناوئ جيش التحرير الوطني مل ما فعل الميصاليون بل كان له سندا في بعض الأحيان.

ستصبح هذه الأطراف التي كان الاستعمار يعدها لتكون سندا له القوة الضاربة الجديدة إلى جانب العمال والطلبة كمرحلة ثانية من الحشد والتنظيم قبل بدء العد التنازلي لشد الرحال إلى الصومام.

يتبع