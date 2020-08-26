منعطف القاهرة الأخير

الجزء التاسع والأخير

بقلم احسن خلاص

كل شيء تهيأ منذ مارس 1957 لتتغيرالموازين التي نشأت منذ عامين أي في أفريل 1955 مع ظهور ما سمي قيادة مدينة الجزائر التي تعززت باستقرار لجنة التنسيق والتنفيذ فيها. فغياب الوفد الخارجي عن ساحة النشاط بعد اختطاف طائرة الخمسة وانتقال لجنة التنسيق والتنفيذ إلى تونس كان لهما الأثر البالغ على المسار الذي اتخذته قيادة الثورة إذ تهيأ المجال لبروز “العسكريين” وتوسع تأثيرهم في تونس لاسيما مع ظهور التوجه نحو تعزيز الولائية الخارجية حيث نشأت مراكز قيادية للولايات التاريخية موازية لمراكز الداخل باستثناء الولاية الخامسة التي استقرت من قبل في وجده ولم تعرف ازدواجية قيادية بين الداخل والخارج.

تزامنت هذه التطورات مع بحث القاهرة عن شركاء جدد في تونس بعد أن فقدت الاتصال مع الوفد الخارجي بعد اختطاف بن بله ومن معه من قادة الخارج. ومع استشهاد العربي بن مهيدي أحد ألد أعدائها صار ممكنا تحييد رمضان عبان وتهميش دوره السياسي والقضاء بالتالي على أحد المبادئ الهامة في أرضية الصومام وهي أولوية السياسي على العسكري وفقا للثنائيه التي كرسها المؤتمر نفسه.

وفرت القاهرة إذن جميع شروط انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الوطني للثورة الجزائرية ما بين 20 و27 أوت 1957 حيث شهدت أروقة إحدى أكبر فنادق العاصمة المصرية حضور 23 عضوا من بين 34. وكانت لعبة الكواليس حاضرة بقوة قبل الجلسة الختامية التي صادق فيها الجميع بما فيهم عبان على أن لا فرق بين السياسي والعسكري ولا بين الداخل والخارج من منطلق أن الثورة واحدة بعدما صارت تدار في محور تونس- وجدة -القاهرة غير أن التركيبة الجديدة للجنة التنسيق والتنفيذ التي خرج بها الاجتماع لم تحدث التوازن المطلوب.

كرست التشكيلة الجديدة للجنة التنسيق والتنفيذ هيمنة العسكريين بعدما توسعت إلى 9 أعضاء أضيف إليهم كمستشارين القادة الخمسة المعتقلين، فقد تدعم العسكري بلقاسم كريم بانضمام عبد الله بن طوبال وعبد الحفيظ بوصوف واعمر أوعمران ومحمود الشريف ودعم بالمقابل السياسي رمضان عبان بلمين دباغين وعباس فرحات وعبد الحميد مهري. كما جرد رمضان عبان من الدور المركزي الذي كان يلعبه من قبل لتعهد إليه مهمة الإشراف على الإعلام الثوري بينما أبعد بن يوسف بن خده وسعد دحلب عن التركيبة الجديدة.

لقد مارس المجلس الوطني للثورة الجزائرية سيادته كمؤسسة منبثقة من مؤتمر الصومام وأصدر قرارات بالأغلبية خضع لها الجميع بانضباط مثالي بالرغم من أن موازين القوة والنفوذ داخل لجنة التنسيق والتنفيذ الجديدة صار مرتبطا بقوة الخلفية العسكرية لكل عضو مما جعل السياسيين يكتفون بأدوار في المجال الديبلوماسي دون أن يكون لهم تأثير في قرارات القيادة الجديدة التي كانت تتخذ أحيانا دون حضورهم. كلفت محاولة إعادة النظر في مسار القاهرة عزله عن بقية القيادة قبل أن يدفع ثمنها باغتياله في ديسمبر 1957.

لم يرتد اجتماع القاهرة عن التنظيم الذي وضعه مؤتمر الصومام لجبهة وجيش التحرير الوطني وهو التنظيم الذي تواصل العمل به إلى غاية الاستقلال إذا ما استثنينا تحول لجنة التنسيق والتنفيذ إلى حكومة مؤقتة في سبتمبر 1958 وتزويد جيش التحرير الوطني بأطر قيادية جديدة عام 1959 حيث تكون مجلس عسكري ثلاثي متكون من بلقاسم كريم وعبد الحفيظ بوصوف وعبد الله بن طوبال ولجنة عمليات عسكرية على الحدود الشرقية (كوم الشرق) بقيادة محمدي السعيد وأخرى غربية (كوم الغرب) بقيادة هواري بومدين قبل أن يتوحدا في قيادة أركان واحدة بقيادة هواري بومدين مرفوقا بمساعدين من الشرق والوسط والغرب وهم علي منجلي وعز الدين زوراري وقايد احمد بعد أن عجز محمدي السعيد عن التحكم في قيادة كوم الشرق.

لقد شهدت التحولات الهيكلية للثورة بين عامي 1958 و1959 عودة إشكالية التفاعل الصعب بين السياسي والعسكري إذ أن بروز قيادة الأركان الجديدة وتوجهها التدريجي نحو استقلالية نسبية لقراراتها بعيدا عن الحكومة المؤقتة التي كان على رأسها فرحات عباس ثم بن يوسف بن خده وهما سياسيان اكتفيا بدور الواجهة السياسية لتنفيذ قرارات الباءات الثلاث الذين لم يلبثوا أن دخلوا في صراع على القيادة والتأثير مع قيادة الأركان وهذا الصراع تولد من استبدال هؤلاء بدلاتهم العسكرية ببدلات مدينة كأعضاء في الحكومة المؤقتة.

لم يقم العقيد هواري بومدين إلا بتطبيق المبدأ الذي وضع له عسكريو لجنة التنسيق والتنفيذ الأسس الأولى في اجتماع القاهرة وكرسوه بقوة منذ ماي من عام 1959 وهو مبدأ أولوية العسكري على السياسي وجعل السياسي يلعب دور الواجهة لنواة قيادية عسكرية تتحكم في القرار وهو المبدأ الذي واصل هواري بومدين تكريسه بعد الاستقلال ولا يزال تأثيره قائما إلى اليوم وقد بينت محطات مختلفة من تاريخ الجزائر المعاصر الدور المحوري الذي لعبه الجيش في صنع القرار واختيار القادة السياسيين كما بينه دوره المحوري في سير الحراك الشعبي الذي بدأ العام الماضي.

في عام 2026 يكون قد مر قرن كامل على تأسيس الحركة الوطنية الاستقلالية التي نشأت في أحضانها جدلية السياسي والعسكري وجدلية الداخل والخارج وقد آن لجيل جديد أن يطرح إشكالات جديدة متحررة من الإشكالات التي رافقت لفترة قرن كامل أجيالا متعاقبة من السياسيين والعسكريين بنت مواقفها على تغليب منطق التكتلات على منطق المؤسسات. لقد كان لفشل المجلس الوطني للثورة الجزائرية في الخروج بقيادة سياسية جامعة في اجتماع طرابلس تأثير بالغ جعل العلاقة بين السياسي والعسكري لم تجد بعد طريقها إلى الحسم في الواقع بالرغم من حسمها على أوراق الدستور.