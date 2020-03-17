منظومة تربوية تتراوح بين البناء والهدم

كلما دخلت أمة لعنت أختها

أقلام الوسطالأولى
عن الوسط الجزائرية 0

بقلم: وليد فرج

لن يفرق المستمع لوزير التربية والتعليم، عبر أثير الإذاعة الوطنية و هو يتحدث عن المشروع الإصلاحي لقطاعه ، كأنه وسط أطلال ورثها عن سابقته، أم هي مجرد اللازمة السياسية التي ألفناها على ألسن الساسة وهم يتعاورون السلطة والتي تخلصها : كلما دخلت أمة لعنت أختها . فابن غبريط لم تدخر أي جهامة في وصف مرحلة سابقها وأرحم نعت له على لسانها هو القطاع المتخلف ، فاستوردت له خبراء من الكيدورسي ، لهندسة برامجه ومناهجه، ليأتي الوزير الحالي بوضع كل مخلفاتها على رف الغلط ، بدءا من كثافة البرامج و ضعف المناهج الغير ناجعة ناهيك عن اختلالاتها، و ضعف الجانب البيداغوجي كما وصفه الوزير ، ذاهبا إلى وجوب تحديد المهام والمسؤوليات . مما يوحي بأن القطاع كان يعيش فوضى تضارب الصلاحيات أو أن القطاع كان يسير بالتشارك و التناوب ، ألا يفترض أن هناك قوانين تنظم المهام و تحدد الصلاحيات داخل أي قطاع ؟ أم أن احترامها هو الغائب ؟ في ظل الفوضى التي عمت القطاع منذ عهد بن بوزيد.

في ذات السياق رجع بنا الوزير إلى محتويات بطون كتب الجيل الثاني ، هذه المحتويات التي خرج علينا محرروها بأنه الفتح المعرفي و الذي سوف يخرج جيلا ينهض بالجزائر ، لتصبح اليوم حسب الوزير بالمليئة بالأخطاء ، لتبقى الجهة التي شخصت هذه الأخطاء مجهولة ! فأي لجنة خبراء عملت على تقييم هذه الكتب و البرامج؟ فإن كانوا إطارات الوزارة فلماذا سكتوا في عهد ابن غبريط ؟ وكيف يكيف صمتهم ؟ وان كانت لجنة خبراء مستقلة أليس حريا بالوزارة أن تقدمها للشعب ، فالموضوع يتعلق بعقول فلذات أكباده ! فسابقته لم تتوانى في الجهر بأسماء الخبراء الفرنسيس الذين انتدبوا لنسج برامج الاستيلاب الفكري لصغارنا. 

و يبقى إدماج التكنولوجيا و الاتصال في تسيير شؤون مرفق التربية لضمان الفاعلية والشفافية و التتبع على حد قول الوزير أمر في نيل اليد ، عكس موضوع تعميم الكتاب الرقمي ، الذي كان على الوزير قبل أن يوعزه لثقل المحفظة التي قسمت جيوب الأولياء قبل ظهور اطفالهم ، كان عليهم الاطلاع على نسبة التلاميذ الذي يستفيدون من منحة التمدرس .

و يثير بعدها آلية تعميم الكتاب الرقمي ، التي لاقت ردود فعل تناقضية في دول أكثر تطورا منا من طرف أعضاء المجتمع التربوي ، الذين مزالوا يناضلون عبر إضراباتهم السنوية من أجل تحسين وضعهم الاجتماعي ، محاولين الظهور كرواد للتغيير بل إتباع عالم يسير نحو الرقمنة. 

ويجدر التذكير إن استخدام التكنولوجيات الرقمية في المؤسسات التربوية لا يَترجم بالضرورة إلى تعلم أفضل ، مع وجوب ضمان الدعم المناسب للمعلمين الذي يجب ان يرافق التعليم الرقمي . وهنا يستوجب التأطير الفعلي والذي يتطلب إمكانيات مادية و بشرية كبيرة.

ليبقى الحل لأجل الوصول لجودة التعليم بعيدا عن دمج التكنولوجيات الرقمية . بل تبقى هذه الأخيرة مجرد معززة لتعليم هو جيد بأساس ويقتصر دورها في جلب تحارب تعليم جديدة ، ليبقى المعلم هو ثالثة الأثافي وأساس أي عملية و من دونه لا يمكن المرور إلى الأهداف السامية للتعليم و التي تتجسد في نجاح المتعلم بتطبيق محصلاته المعرفية في حياته اليومية من خلال حل مشاكله و تطبيق مهارته التواصلية و تفكيره تفكيرا نقديا.

في ظل الوضع المادي المتردي للأسرة الجزائرية و ضعف قدراتها الشرائية: هل يمكن لكل تلميذ الوصول إلى العالم الرقمي و أدواته . إلا إذا ضمنت الدولة ذلك و هنا نطالبها برفع محنة التمدرس الموجهة للطبقة الهشة . ناهيك عن إثارة حفيظة المعلم في جميع الأطوار الذي لم يتوقف عن المطالبة بتحسين ظروفه الاجتماعية المتدنية مقارنة بزملائه في الجارتين كما تعود عقد هذه المقارنة.

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك