منظومة تربوية تتراوح بين البناء والهدم

بقلم: وليد فرج

لن يفرق المستمع لوزير التربية والتعليم، عبر أثير الإذاعة الوطنية و هو يتحدث عن المشروع الإصلاحي لقطاعه ، كأنه وسط أطلال ورثها عن سابقته، أم هي مجرد اللازمة السياسية التي ألفناها على ألسن الساسة وهم يتعاورون السلطة والتي تخلصها : كلما دخلت أمة لعنت أختها . فابن غبريط لم تدخر أي جهامة في وصف مرحلة سابقها وأرحم نعت له على لسانها هو القطاع المتخلف ، فاستوردت له خبراء من الكيدورسي ، لهندسة برامجه ومناهجه، ليأتي الوزير الحالي بوضع كل مخلفاتها على رف الغلط ، بدءا من كثافة البرامج و ضعف المناهج الغير ناجعة ناهيك عن اختلالاتها، و ضعف الجانب البيداغوجي كما وصفه الوزير ، ذاهبا إلى وجوب تحديد المهام والمسؤوليات . مما يوحي بأن القطاع كان يعيش فوضى تضارب الصلاحيات أو أن القطاع كان يسير بالتشارك و التناوب ، ألا يفترض أن هناك قوانين تنظم المهام و تحدد الصلاحيات داخل أي قطاع ؟ أم أن احترامها هو الغائب ؟ في ظل الفوضى التي عمت القطاع منذ عهد بن بوزيد.

في ذات السياق رجع بنا الوزير إلى محتويات بطون كتب الجيل الثاني ، هذه المحتويات التي خرج علينا محرروها بأنه الفتح المعرفي و الذي سوف يخرج جيلا ينهض بالجزائر ، لتصبح اليوم حسب الوزير بالمليئة بالأخطاء ، لتبقى الجهة التي شخصت هذه الأخطاء مجهولة ! فأي لجنة خبراء عملت على تقييم هذه الكتب و البرامج؟ فإن كانوا إطارات الوزارة فلماذا سكتوا في عهد ابن غبريط ؟ وكيف يكيف صمتهم ؟ وان كانت لجنة خبراء مستقلة أليس حريا بالوزارة أن تقدمها للشعب ، فالموضوع يتعلق بعقول فلذات أكباده ! فسابقته لم تتوانى في الجهر بأسماء الخبراء الفرنسيس الذين انتدبوا لنسج برامج الاستيلاب الفكري لصغارنا.

و يبقى إدماج التكنولوجيا و الاتصال في تسيير شؤون مرفق التربية لضمان الفاعلية والشفافية و التتبع على حد قول الوزير أمر في نيل اليد ، عكس موضوع تعميم الكتاب الرقمي ، الذي كان على الوزير قبل أن يوعزه لثقل المحفظة التي قسمت جيوب الأولياء قبل ظهور اطفالهم ، كان عليهم الاطلاع على نسبة التلاميذ الذي يستفيدون من منحة التمدرس .

و يثير بعدها آلية تعميم الكتاب الرقمي ، التي لاقت ردود فعل تناقضية في دول أكثر تطورا منا من طرف أعضاء المجتمع التربوي ، الذين مزالوا يناضلون عبر إضراباتهم السنوية من أجل تحسين وضعهم الاجتماعي ، محاولين الظهور كرواد للتغيير بل إتباع عالم يسير نحو الرقمنة.

ويجدر التذكير إن استخدام التكنولوجيات الرقمية في المؤسسات التربوية لا يَترجم بالضرورة إلى تعلم أفضل ، مع وجوب ضمان الدعم المناسب للمعلمين الذي يجب ان يرافق التعليم الرقمي . وهنا يستوجب التأطير الفعلي والذي يتطلب إمكانيات مادية و بشرية كبيرة.

ليبقى الحل لأجل الوصول لجودة التعليم بعيدا عن دمج التكنولوجيات الرقمية . بل تبقى هذه الأخيرة مجرد معززة لتعليم هو جيد بأساس ويقتصر دورها في جلب تحارب تعليم جديدة ، ليبقى المعلم هو ثالثة الأثافي وأساس أي عملية و من دونه لا يمكن المرور إلى الأهداف السامية للتعليم و التي تتجسد في نجاح المتعلم بتطبيق محصلاته المعرفية في حياته اليومية من خلال حل مشاكله و تطبيق مهارته التواصلية و تفكيره تفكيرا نقديا.

في ظل الوضع المادي المتردي للأسرة الجزائرية و ضعف قدراتها الشرائية: هل يمكن لكل تلميذ الوصول إلى العالم الرقمي و أدواته . إلا إذا ضمنت الدولة ذلك و هنا نطالبها برفع محنة التمدرس الموجهة للطبقة الهشة . ناهيك عن إثارة حفيظة المعلم في جميع الأطوار الذي لم يتوقف عن المطالبة بتحسين ظروفه الاجتماعية المتدنية مقارنة بزملائه في الجارتين كما تعود عقد هذه المقارنة.