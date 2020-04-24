منظومة الشمقمقية لابن الونّان التواتي… وقصتها

بقلم: محمد بسكر /باحث في التاريخ

من الغريب أن يكون القصيدُ، هو ترجمان قائله، والمعرّف به، وسبب شهرته، وهذا ما ينطبق على ناظم القصيدة الشهيرة بالشمقمقية، الأديب أحمد بن محمد بن محمد بن الونان الحِميري التواتي، الجزائري الأصل، الفاسي مولدًا ومنشأ، فهو يدلي إلى الحِميرية بقومه بني معقل من عرب صحراء توات، الأقليمُ الواقع في المنطقة الغربية للصحراء الجزائرية ، والتّابع لولاية أدرار. معلوماتنا عن شخصية أحمد بن الونان قليلة، ومَن ترجم له من المؤرّخين أمثال:لـ.بروفنسال،في كتابه “مؤرخو الشرفاء” ، أو ابن زيدان في”: إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس”(4/149)، أو عبد الله كنون في “النبوغ المغربي في الأدب العربي”(1/316) أو غيرهم، لم يصلوا من حقيقة سيرته إلى شيء ذي بال، ما عدا معرفة تاريخ وفاته المحدد بسنة 1187هـ/1773م، وكونه صاحب القصيدة الشهيرة التي نال بها العالمية، ولولاها لطُمس ذكره، وغُمر شأنه، وما كُتب في التعريف بوالده ( محمد بن الونان) أوسع ممّا كتب عنه، فوالده كان من ندماء السلطان المغربي محمد بن عبد الله، وهو أديب ظريف، صاحب نوادر ولطائف، كنّاه السلطان بأبي الشمقمق، تشبيها بمروان بن محمد المعروف بأبي الشمقمق، وهو شاعر هجّاءٌ، كثيرُ الجدّ والهزل. توفي محمد بن الونان ولم يكن لشاعرنا في بلاط الحاكم حظوة أبيه، فعمل أرجوزته الشهيرة وقصده بها؛ غير أنّ حسّاده ممن يعرف من فضله ما لا يعرف غيره، وقفوا حاجزا دون بلوغه المراد، ولما يئس من الوصول إلى السلطان، تَحيّن خروجه وصعد على ثنية، وقال بأعلى صوته:

يا سيدي سبط النبي…أبو الشمقمق أبي

فعرفه السلطان، وأمر بإحضاره، ورفع من مرتبته بين الشعراء، ليس للأديب أحمد بن محمد التواتي من الآثار المكتوبة إلّا قصيدته المعروفة، التي يحفظها الطلبة في المحاضر العلمية، وله أرجوزة شعرية مدح بها السلطان محمد بن عبد الله، وبعض الأبيات المتناثرة التي قالها في مناسبات مختلفة، أوردها الناصري في شرحه للشمقمقية.

أرجوزة الشمقمقية،مطلعها: (مهلا على رسلك حادىالأينق … ولا تكلفها بما لم تطق)،وهيتشتمل علي كثير من الآداب والحكم ولطائف الأشعار،وأيام العرب، وأخبارها وعوائدها، وأحوالها ومشاهير رجالها، ولعلّ شهرتها جاء بسبب ظهورها في عصر ما زال فيه الأدب العربي في المشرق يترنّح في انحطاطه، إضافة إلى اشتمالها على ألفاظ وعبارات غريبة، وكلمات مهجورة، فهي ديوان مخزون أدبه، وموسوعة علمه، وعنوان مقدرته اللّغوية والنّظمية، وشاهدةٌ على خاطره المتدفق، وفكره الواسع. تحدى الشعراء أن يأتوا بمثلها، وجعلها على روي القاف، فبلغت أبياتها 275 بيتا، مقسّمة حسب الأغراض الشعرية إلى ثمانية أقسام، النسيب التغزل، الحماسة والفخر، مخاطبة الحسود، الحكم والأمثال والوصايا، مدح الشعر، مدح السلطان، مدح الأرجوزة.

ازدادت شهرة المنظومة بكثرة إقبال الأدباء على شرحها، وكان من أوائل ما قُيّد حولها، شرح عبد الله الجريري، وشرحها بعده المؤرّخ العلّامة الناصري صاحب ” الاستقصاء” في كتاب سماه ” زهرة الأفنان في حديقة ابن ونان”، ومن أمتع شروحها شرح الأستاذ الأديب عبد الله بن كنون المغربي، أمّا شرّاحها من الجزائريين فنذكر منهم: كتاب “فتح المنان في شرح قصيدة ابن الونان” للشيخ العربي بن عبد القادر المشرفي(ت1311هـ/1893م)، وسبقه في شرحها الشيخ محمّد بن أحمد بن عبد القادر الرّاشدي، أبو راس المعسكري( 1238هـ/ 1823م)، ومن تقييداتها الحديثة ما كتبه حولها عبد القادر بن إبراهيم المسعدي النائلي ( ت1376هـ/ 1956م ).