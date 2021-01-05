منظمة الطلبة الجزائرين ” تمديد صلاحية محاضر التنصيب لمكاتب الخلايا و الفروع و المناطق إلى غاية 31 جانفي 2021″

أعلنت المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين عن تمديد صلاحية محاضر التنصيب لمكاتب الخلايا و الفروع و المناطق إلى غاية 31 جانفي 2021 حي يتسنى الوقوف على انشغالات الطلبة و مرافقتهم في الدخول الجامعي و متابعة مدى تطبيق البروتوكول الصحي بالمؤسسات الجامعية

واكد التنظيم انه نظرا للظروف الاستثنائية التي عاشتها الجامعة الجزائرية خلال الموسم الجامعي 2019-2020 بسبب جائجة كورونا وبما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعلت البروتوكول الصحي للوقاية من تفشي العدوى بين أفراد الأسرة الجامعية و الحفاظ على سلامتهم و الذي لا يزال مع معمولا به خلال الدخول الجامعي للموسم الجامعي الحالي 2020-2021 و لخصوصية الوضع فإن معظم كليات و معاهد الوطن تأخرت في تسليم شهادات التسجيل للطلبة و التي تعني مناضلي و مناضلات المنظمة من أجل تجديد عضويتهم بالمنظمة للموسم الجامعي الحالي

و عليه فقد تقرر تمديد صلاحية محاضر التنصيب للمكاتب الخلايا و الفروع و المناطق إلى غاية 31 جانفي 2021 و ذلك للوقوف على إنشغالات الطلبة و مرافقتهم في الدخول الجامعي و متابعة مدى تطبيق البروتوكول الصحي في مختلف المؤسسات الجامعية