منظمة الصحة العالمية توصي بعدم رش المطهرات في الشوارع لمكافحة كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية أول أمس السبت من مخاطر رش المطهرات في الشوارع كوقاية من تفشي فيروس كورونا ، وقالت إن أضرار هذه العملية قد تكون أكبر من فوائدها.

وذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني أنه لا ينصح برشّ المعقمات في الأماكن الخارجية على نطاق واسع ، وأكدت أن الشوارع والأرصفة لا تُعد طرقاً لانتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المنظمة تقول : “قد يكون رش المطهرات، حتّى لو كان في الهواء الطلق، ضاراً لصحة الأشخاص، وقد يتسبب في تهيج أو تلف في العين، والجهاز التنفسي، أو الجلد”، وتابعت أن رش الأشخاص بالمطهرات سواءً عبر الأنفاق أو الغرف الخاصة بالتطهير، “فكرة سيئة”، إذ يمكن أن تكون هذه الممارسة ضارة من ناحية “جسدية ونفسية”.

أوضحت المنظمة أن الشخص المصاب بالمرض لن تنعدم لديه القدرة على نشر الفيروس من خلال الحديث، والسعال، أو العطس حتّى بعد المرور عبر أنفاق أو غرف التطهير.